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Четверг, 25.02.2021
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Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец

Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Около трех месяцев назад сеть всколыхнула история о блогере из Ужгорода Виктории Нимец, свекор которой в красках показал и рассказал, что находится за красивой картинкой, которую показывают блогеры своим подписчикам.

Тогда мужчина нагрянул "с проверкой" в дом к Виктории и его сына и был в шоке от увиденного - по жилью разбросан мусор, грязное белье и даже фекалии.

Внимание, на видео присутствует много нецензурной лексики (21+)! 

"Телеграф" решил заглянуть на страничку Нимец в Инстаграм и посмотреть, как сейчас живет девушка.

Блогер Виктория Нимец впервые после скандала со свекром опубликовала фото в Instagram

Стоит отметить, что после скандала подписчиков у Виктории стало больше - с 24 тыс. до 26 тыс. Блогер постит яркие фото из своей жизни и даже запустила свой мастер-класс по позированию.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

В конце декабря девушка отметила свой день рождения, снимками с празднования которого показала в сети. Не забыла Виктория и похвастаться новогодней елкой, которую установила у себя дома.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Ранее, "Телеграф" писал, что в Украине зачастили скандалы с блогерами. К примеру, 15-летняя TikTok-блогерша Лиза Леоненко угодила в базу Миротворца из-за своего видео, в котором высказалась, что не любит украинский язык.  До Лизы, отличилась 20-летняя украинская блогерша Таисия Маламан, которая "выделилась" роликом в TikTok в котором, между Украиной и РФ она выбрала Россию.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

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Блогер, Виктория Нимец.
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