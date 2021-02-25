Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец

Около трех месяцев назад сеть всколыхнула история о блогере из Ужгорода Виктории Нимец, свекор которой в красках показал и рассказал, что находится за красивой картинкой, которую показывают блогеры своим подписчикам.

Тогда мужчина нагрянул "с проверкой" в дом к Виктории и его сына и был в шоке от увиденного - по жилью разбросан мусор, грязное белье и даже фекалии.

Внимание, на видео присутствует много нецензурной лексики (21+)!

"Телеграф" решил заглянуть на страничку Нимец в Инстаграм и посмотреть, как сейчас живет девушка.

Стоит отметить, что после скандала подписчиков у Виктории стало больше - с 24 тыс. до 26 тыс. Блогер постит яркие фото из своей жизни и даже запустила свой мастер-класс по позированию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

В конце декабря девушка отметила свой день рождения, снимками с празднования которого показала в сети. Не забыла Виктория и похвастаться новогодней елкой, которую установила у себя дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

Ранее, "Телеграф" писал, что в Украине зачастили скандалы с блогерами. К примеру, 15-летняя TikTok-блогерша Лиза Леоненко угодила в базу Миротворца из-за своего видео, в котором высказалась, что не любит украинский язык. До Лизы, отличилась 20-летняя украинская блогерша Таисия Маламан, которая "выделилась" роликом в TikTok в котором, между Украиной и РФ она выбрала Россию.