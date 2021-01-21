Украинская звезда ТикТока выбрала РФ, поскандалила с ВСУ и потеряла рекламу: все подробности истории

Не только лишь все уже посмотрели видео 20-летней украинской блогерши Таисии Маламан, более известной в сети под ником @di.rubens. На коротком ролике девушка стоит на Майдане Независимости в Киеве и из предложенных интервьюером вариантов "Украина или Россия" выбирает последний. Авторство видео принадлежит Роману Киевскому, который снял уже много таких сюжетов.

Мы собрали все известные факты об этой истории, которая уже неделю наводит шум в соцсетях.

Что случилось?

Ролик появился в социальной сети TikTok на прошлой неделе. Его заметил офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, более известный как блогер с позывным Штирлиц, который в своем Facebook и Telegram постоянно разоблачает потенциальных коллаборационистов.

После публикации Штефана блогерша удалила свое видео из TikTok и аккаунт на Facebook. Военный предложил "помочь с приобретением билета в место ее выбора".

Почему ситуация острая?

Дело в том, что Таисия Маламан рассказывает о своем желании посетить Россию, стоя на Майдане в Киеве. Именно там, где семь лет назад погибла Небесная Сотня, борясь за независимость страны и путь к цивилизованному государству. Кто не помнит - этих людей расстреляли снайперы и работники спецслужб.

А еще дело в том, что в Украине седьмой год подряд идет война. РФ признана страной-агрессором, которая поддерживает боевиков на Донбассе и так называемые "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, Россия является оккупантом полуострова Крым с 2014 года.

Кто она вообще такая?

Таисия Игоревна Маламан (по другим источникам - Онацкая), по данным из Сети, родилась 28 июня 2000 года. Известна в интернете под ником @di.rubens. В социальной сети TikTok у блогерши под ником @di.rubens 3 миллиона подписчиков, что делает ее лидером общественного мнения.

Со слов Таисии, она работала продавцом-консультантом в сети магазинов "Алло". Видео с продвижением бренда, который продает различные электронные устройства, можно посмотреть у девушки на канале.

Что было дальше?

Далее пошла "немедленная" реакция как со стороны общественности, так и самой блогерши. Таисия записала видео, в котором назвала Штефана "позором украинской армии" и человеком, который ищет хайпа.

@di.rubens Рассказ о бесталанном офицере, который решил прохайпиться на лжи и сфальсифицированной информации, тем самым спровоцировал шквал угроз и хейта ♬ оригинальный звук - я котик

Анатолий "Штирлиц" Штефан: Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения по ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок.

Блогершу поддержали многие ее единомышленники и боты из Российской Федерации. Это заметил Евгений Лир, переводчик и писатель. В своем Facebook он написал, что есть большой пласт украинской молодежи, которая просто не разбиралась в конфликте.

Да, там есть боты. Да, есть русские. Но значительная часть - это обычные украинские подростки, которым блогерша из тиктока рассказала о злом дяде из ВСУ и теперь надо поиграть в местную версию Навального или белорусских протестов и побороть к̶о̶р̶у̶п̶ц̶и̶о̶н̶е̶р̶и̶в̶ ветеранов. Им не очень важна суть конфликта - главное, что он есть, и что можно вписаться в движ.

Анатолия "Штирлица" Штефана в своем блоге на YouTube поддержал активист Сергей Стерненко, который тоже предложил приобрести за свои средства билет в РФ в один конец для @di.rubens.

Офицера Генштаба поддержали волонтеры и молодежное патриотическое движение "Основа Будущего". Блогер и волонтер Тим Златкин обнародовал в своем Facebook возможные реальные данные Таисии Малаван и ее домашний адрес. Он добавил, что отправил в СБУ сообщение о преступлении по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Молодые патриоты записали в ответ видео, на котором девушка выбирает Украину.

Министерство обороны Украины написало на своей странице, что "с нетерпением ждет анонсированной жалобы гражданки на офицера ВС Украины".

Алло, так, а что там "Алло"?

Сеть магазинов электроники "Алло" отреагировала официальным заявлением на инцидент. Отдел кадров компании написал, что блогерша никогда не работала в магазинах компании. Ее привлекала в качестве актрисы организация, которая делала торговой марке рекламу в интернете, в частности в TikTok.

Что происходит сейчас?

Штирлиц пишет, что из-за поребрика на него свалилось огромное количество жалоб. Это может привести к бану его страниц в соцсетях. Но у него есть Telegram-каналы, с которыми провернуть подобное будет трудно. Конечно, на ситуацию отреагировали российские пропагандистские ресурсы.

Анатолий Штефан, остальные украинцы и даже пророссийское комьюнити ждут дальнейшего развития событий. Пока активная часть патриотически настроенных людей требует от @di.rubens извинений.

21 января блогерша опубликовала ответ Генштаба ВСУ, вспомнив, что она украинка. Однако комментарии посторонним лицам оставлять не позволила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens)

Как рассказывал "Телеграф", на днях популярная блогерша в сети Instagram Анита Соловей возмутилась вступлением в силу статьи закона, обязывающего обслуживать клиентов на украинском языке. Она даже требовала вернуть ей уплаченные налоги, поскольку деньги она зарабатывает "на русском языке".