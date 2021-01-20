Популярный блогер закатила истерику из-за закона об украинском языке

Популярный инста-блогер Анита Соловей возмущена вступлением в силу статьи закона, обязывающем обслуживать клиентов на украинском языке. По ее словам, она «чувствует себя разбитой».

Анита Соловей убеждена: закон о языке нарушает Конституцию и ущемляет права русскоязычных граждан.

Звезда Инстаграма возмущена и требует вернуть ей налоги, мотивируя тем, что они были уплачены «на русском языке».

В то же время, популярный блогер называет себя «отчаянной патриоткой», ощущая при этом, что «страна ее предала».

Реакция подписчиков не заставила себя ждать — комментаторы советуют ей покинуть Украину.

Напоминаем, что с 16 января 2021 года вступила в действие статья закона, предусматривающая обслуживание клиентов в сфере услуг на украинском языке, вне зависимости от формы собственности.