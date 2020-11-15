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Свекор внезапно устроил ревизию в доме невестки: матерное видео стало хитом сети

Свекор внезапно устроил ревизию в доме невестки: матерное видео стало хитом сети
23:01 Вс, 15 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: Фейсбук

В украинском сегменте социальных сетей за считанные дни набрало популярность видео, которое свекор снял в доме невестки. Автор ролика говорит, что в этом ужгородском доме живет его сын и его девушка - блогер Виктория Нимец. Свекор не смог сдержать эмоции и красочно и емко высказал свой "восторг" от увиденного. 

Снятое действительно вызывает массу вопросов - по всему жилью разбросан мусор, грязное белье и даже фекалии. 

Внимание, на видео присутствует много нецензурной лексики (21+)! 

Виктория Нимец - блогер из Ужгорода, в 2014 году удостоилась награды Miss Supranational Ukraine. На ее страницу в Instagram подписаны более 24 тысяч человек. 

Стоит отметить, что на страничке Виктории в Instagram есть кадры из снятого на видео жилья.

Виктория Нимец

Судя по фото в блоге, Виктория живет достаточно обеспечено и ухаживает за собой.

Виктория Нимец

Виктория Нимец

Нимец уже отреагировала на видео, назвав реакцию сети "булингом". 

"Оказывается, эпидемия COVID-19, глобальный экономический кризис, землетрясение в Турции, даже выборы мэра Ужгорода - ничто по сравнению с неубранной квартире", - написала она.

Как сообщал "Телеграф", на днях блогер из Александрии в погоне за просмотрами поджог автомобиль и съехал на нем в карьер. За это его раскритиковали в сети, заставив оправдываться за загрязнение окружающей среды.

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Все по теме:

Ужгород, Блогеры, Виктория Нимец.

Автор:

Телеграф
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