Свекор внезапно устроил ревизию в доме невестки: матерное видео стало хитом сети

В украинском сегменте социальных сетей за считанные дни набрало популярность видео, которое свекор снял в доме невестки. Автор ролика говорит, что в этом ужгородском доме живет его сын и его девушка - блогер Виктория Нимец. Свекор не смог сдержать эмоции и красочно и емко высказал свой "восторг" от увиденного.

Снятое действительно вызывает массу вопросов - по всему жилью разбросан мусор, грязное белье и даже фекалии.

Внимание, на видео присутствует много нецензурной лексики (21+)!

Виктория Нимец - блогер из Ужгорода, в 2014 году удостоилась награды Miss Supranational Ukraine. На ее страницу в Instagram подписаны более 24 тысяч человек.

Стоит отметить, что на страничке Виктории в Instagram есть кадры из снятого на видео жилья.

Судя по фото в блоге, Виктория живет достаточно обеспечено и ухаживает за собой.

Нимец уже отреагировала на видео, назвав реакцию сети "булингом".

"Оказывается, эпидемия COVID-19, глобальный экономический кризис, землетрясение в Турции, даже выборы мэра Ужгорода - ничто по сравнению с неубранной квартире", - написала она.

Как сообщал "Телеграф", на днях блогер из Александрии в погоне за просмотрами поджог автомобиль и съехал на нем в карьер. За это его раскритиковали в сети, заставив оправдываться за загрязнение окружающей среды.