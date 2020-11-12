Блогер слетел в карьер на крыше пылающего авто и возмутил сеть видео

Блогер из Александрии решил поднабрать просмотров в Инстаграм и поднять себе рейтинг довольно необычным контентом. Парень решил утопить свой автомобиль в карьере.

Инстаграм-блогер, подписанный как "Сын маминой подруги", опубликовал видео, на котором едет на крыше горящего автомобиля, а после падает в Морозовский карьер, что находится в Александрийском районе. Видео в сети набрало уже почти 500 тыс. просмотров.

Этот «перфоманс» не особо понравился зрителям, ну разве что молодой аудитории.

Впрочем, все большинству его подписчиков данная затея не понравилась. Парня начали упрекать за то, что он загрязняет водоем, но тот ответил, что в карьере и так уже есть "3-4 крана и пару десяток машин".

«Совсем умом тронулись с этим блогерством», «Нормальный такое не сделает, это ради славы», «Сказочный д.....», «Больной человек» - пишут в комментариях подписчики страницы о Кировоградщине в Фейсбук.

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