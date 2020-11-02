Только слепой не увидит, что это грим: Jerry Heil нарвалась на хейтеров из-за нового образа

31 октября украинская певица и блогер Яна Шамаева, более известная как Jerry Heil, шокировала поклонников кардинальными изменениями во внешности. Девушка побрилась налысо.

Не все фаны с одобрением приняли новый образ кумира, и засыпали ее негативными комментариями. В ответ девушка опубликовала новую серию провокационных снимков в новом амплуа.

В подписи к кадрам Jerry Heil отметила, что среди всех комментариев один заставил ее подумать.

«Знаете, в комментах был один, который заставил ДУМАТЬ. Не только меня, надеюсь. „Есть люди, которые вынуждены ВЫБИРАТЬ ТАКУЮ прическу“! Как же низко публично выражать свое ФУ по поводу чьего-то вида» - написала блогер.

В комментарияк к новым снимкам продолжилось обсуждение новой прически певицы. Многие по-прежнему считают, что это все фальшь и Яна носит парик.

«Только слепой не увидит, что это грим», «К сожалению, я ни на секунду не поверил, слишком было похоже на прикол», «Я никогла тебя не осуждал, но мне интересно, кроме эксперимента и хайпа, зачем ты так?", «Мне почему-то как раз таки казалось, что это искусственная лысина», — пишут под новым постом исполнительницы.

Также, «масла в огонь» подлила и сама Яна, опубликовав в сторис видео, на котором скрыла новую прическу под капюшоном. Поклонники восприняли это, как доказательство того, что на самом деле певица не брилась налысо.

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