Белая королева: "постаревшая" Кароль позабавила поклонников новым образом (Фото)

Народная артистка Украины Тина Кароль поразила поклонников своим внешнем видом.

На своей личной странице в Инстаграме известная исполнительница выложила шокирующий снимок, на котором она изображена постаревшей с роскошными седыми волосами.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Nov 2, 2020 at 2:43am PST

На самом деле новый образ Кароль придумали стилисты и гримеры телепроекта "Танцы со звездами", где Тина является со-ведущей вместе с Юрием Горбуновым.

Подписчики посчитали такой образ певицы очень экстравагантным и привлекательным, заявив, что в старости Тина Кароль сможет также завоевывать сердца публики независимо от своего возраста.

Ранее "Телеграф" писал, что прошлый выпуск шоу "Танцы со звездами" покинула пара - Ольга Фреймут и Илья Падзина.