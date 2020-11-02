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Понедельник, 02.11.2020
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Белая королева: "постаревшая" Кароль позабавила поклонников новым образом (Фото)
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юрия Горбунова

Народная артистка Украины Тина Кароль поразила поклонников своим внешнем видом.

На своей личной странице в Инстаграме известная исполнительница выложила шокирующий снимок, на котором она изображена постаревшей с роскошными седыми волосами.

 
 
 
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На самом деле новый образ Кароль придумали стилисты и гримеры телепроекта "Танцы со звездами", где Тина является со-ведущей вместе с Юрием Горбуновым.

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Подписчики посчитали такой образ певицы очень экстравагантным и привлекательным, заявив, что в старости Тина Кароль сможет также завоевывать сердца публики независимо от своего возраста.

Ранее "Телеграф" писал, что прошлый выпуск шоу "Танцы со звездами" покинула пара - Ольга Фреймут и Илья Падзина.

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Все по теме:

Тина Кароль, Стиль, Танцы со звездами.

Автор:

Телеграф
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