Санта Димопулос и Надежда Мейхер устроили баттл на "Танцях з зірками": чей танец был лучше

На паркете 10 выпуска "Танцев со звездами", который состоялся в воскресенье, зажгли не только страстные "вампиры" Сергей Мельник и Яна Цыбульская, но и горячие представительницы украинского шоу-бизнеса - Санта Димопулос и Надежда Мейхер.

Напомним, что в прошлом выпуске организаторы проекта ввели новый танцевальный батл, участие в котором приняли все звездные участники.

Так, Санта Димопулос и Макс Леонов выступили против Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.

Выступления конкурирующих пар в танцевальном поединке за победу вызвали споры в сети, хотя танцы всех участников понравились большинству зрителей.

Одних больше впечатлил выступ Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.

Другие не разделили мнение по поводу Мейхер и отдали предпочтения импровизированным танцам Санты Димопулос и Макса Леонова.

Некоторые не смогли определится с выбором самой лучшей пары в звездном батле.

Как ранее сообщал "Телеграф", десятый выпуск шоу "Танцы со звездами-2020" покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Пара получила наименьшее количество баллов, на что повлияло падения пары на танцевальном батле.