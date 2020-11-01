Дикие вампиры: Сергей Мельник и Яна Цыбульская впечатлили зрителей "Танців з зірками"

На телеканале "1+1" в самом разгаре идет десятый прямой эфир талант-шоу "Танцы со звездами-2020".

В "Мистический вечер" 1 ноября все участники проекта поменялись партнерами и преобразились в притягательных, а порой и жутких персонажей на главном паркете страны.

Украинский футболист Сергей Мельник и музыкант Сергей Танчинец, как единственные оставшиеся звездные мужчины на проекте, поменялись друг с другом своими замечательными партнершами.

Так, Сергей Мельник и хореограф Яна Цыбульская, которые перевоплотились в страстных вампиров, зажгли на паркете под кровавым дождем. Пара исполнила танго под песню британской рок-группы Muse "Supermassive Black Hole".

Зрители "Танцев со звездами" похвалили новое амплуа Сергея и признались, что это было лучшее выступления футболиста за все предыдущие выпуски.

Также похвальные отзывы оставили пользователи на странице в соцсети Facebook проекта.

Как ранее писал "Телеграф", до тройки судей в 10 выпуске шоу присоединилась певица Наталья Могилевская, а после выступлений танцующих пар встречает квартет ведущих утреннего шоу "Завтрак с 1+1" - Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Игорь Гордеев и Неля Шовкопляс.