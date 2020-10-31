Наталья Могилевская станет судьей-джокером в новом выпуске шоу "Танці з зірками"

Уже в это воскресенье на телеканале "1+1" пройдет десятый выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами", организаторы которого пообещали нам "Мистический вечер" и много ярких событий!

1 ноября до судей Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса присоединится победительница первого обновленного сезона Наталья Могилевская. Украинская артистка также будет оценивать выступления звездных участников. Отметим, что певица также подарит специальное выступление - попурри своих хитов "Місяць" и "Покохала".

Фото Instagram/ Танці з зірками на 1+1

В "Мистический вечер" ведущих звездного балкона будет сразу четверо. Участников после выступлений будут встречать квартет ведущих утреннего шоу "Завтрак с 1+1" - Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Игорь Гордеев и Неля Шовкопляс.

Фото Instagram/ Танці з зірками на 1+1

Напомним, что все участники проекта "Танцы со звездами-2020" поменяются со своими партнерами, а также перевоплотятся в жутких персонажей.

10 выпуск седьмого сезона шоу состоится в 21.00 на телеканале "1+1".