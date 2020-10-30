"Мистический вечер" и обмен партнерами: какие сюрпризы готовят "Танці з зірками"

В это воскресенье, 1 ноября, на телеканале "1+1" пройдет 10 прямой эфир седьмого сезона талант-шоу "Танцы со звездами-2020".
Организаторы проекта ранее заявили, что темой этого выпуска станет "Мистический вечер" Хэллоуина, а звездные участники обменяются своими партнерами и преобразятся в мистических героев.
"Телеграф" писал о том, что судьи "Танцев со звездами" также порадуют зрителей своим будущим перевоплощением. Так, почтенный Григорий Чапкис преобразится в ужасного Графа Дракулу, Влад Яма станет жутким Франкенштейном, а легкая и милая Екатерина Кухар перевоплотится в беспощадную медсестру Рэтчед.
Как пройдет 10 выпуск шоу "Танцы со звездами-2020":
Кроме этого, в десятом выпуске стоит ожидать специальный выступ украинского исполнителя KHAYAT.
Напомним, что в прошлом эфире проект "Танцы со звездами" покинули актриса и певица Дарья Петрожицкая и хореограф Игорь Галуненко.