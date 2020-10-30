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"Мистический вечер" и обмен партнерами: какие сюрпризы готовят "Танці з зірками"

"Мистический вечер" и обмен партнерами: какие сюрпризы готовят "Танці з зірками"
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Танці з зірками

В это воскресенье, 1 ноября, на телеканале "1+1" пройдет 10 прямой эфир седьмого сезона талант-шоу "Танцы со звездами-2020".

Организаторы проекта ранее заявили, что темой этого выпуска станет "Мистический вечер" Хэллоуина, а звездные участники обменяются своими партнерами и преобразятся в мистических героев.

"Телеграф" писал о том, что судьи "Танцев со звездами" также порадуют зрителей своим будущим перевоплощением. Так, почтенный Григорий Чапкис преобразится в ужасного Графа Дракулу, Влад Яма станет жутким Франкенштейном, а легкая и милая Екатерина Кухар перевоплотится в беспощадную медсестру Рэтчед.

Как пройдет 10 выпуск шоу "Танцы со звездами-2020":

  • Санта Димопулос выйдет на паркет с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Пара перевоплотится в образы горничной и швейцара, которые исполнят фристайл.

  • Надежда Мейхер вместе с Максом Леоновым примеряют на себя образы мистера и миссис Дракулы и станцуют венский вальс.

  • Ольга Фреймут в образе ведьмы попытается покорить фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфире вернулся в проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука, подхватившего коронавирус.

  • Юлия Санина станцует с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона.

  • Сергей Мельник вместе с Яной Цыбульской преобразятся в вампиров и выполнят танго.

  • Певец Сергей Танчинец поразит квикстепом вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов.

Кроме этого, в десятом выпуске стоит ожидать специальный выступ украинского исполнителя KHAYAT.

Напомним, что в прошлом эфире проект "Танцы со звездами" покинули актриса и певица Дарья Петрожицкая и хореограф Игорь Галуненко.

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Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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