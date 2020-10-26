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На "Танцах со звездами" разгорелась настоящая драма: кто выбыл на 9 неделе

На "Танцах со звездами" разгорелась настоящая драма: кто выбыл на 9 неделе
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 25 октября, на телеканале 1+1 вышел 9 выпуск танцевального шоу «Танцы со звездами», во время которого на проект вернулись выпускники прошлых сезонов.

Зрители снова увидели постановки с участием: Леси Никитюк, Мишель Андраде, Иракли Макацарии, Анны Ризатдиновой, Ольги Сумской, Даниэля Салема, Евгения Кота. Звездные выпускники стали третьими в пары к участникам шоу.

Ведущими балкона в 9 выпуске стала династия Потапенков – продюсер и репер Потап с сыном Андреем встречали пары после исполненного танца. Четверым звездным судьей стала телеведущая Маша Ефросинина.

Яркие постановки, впечатляющие поддержки, танцевальные трюки – 9 выпуск был наполнен всем, но все же и это не спасло одну из пар от вылета с проекта.

Турнирную таблицу 9 выпуска возглавила пара - Санта Димопулос и Макс Леонов, которая получила желанные и долгожданные 40 баллов, наименьшее количество баллов получили Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Однако даже высокие баллы не спасли от зоны риска пары - Надежду Мейхер и Кирилла Васюка и Сергея Танчинца и Яну Цибульскую. Они должны были исполнить свой танец за жизнь, однако, неожиданно для всех в танцевальный батл вмешалась актриса Дарья Петрожицкая.

Девушка решила уступить свое место в «Танцах со звездами», ведь очень устала – актриса все это время разрывалась между репетициями и съемками второго сезона комедийного сериала «Папик». Посовещавшись со своим партнером Игорем Гелуненко, пара решила покинуть проект, тем самым спасая Надю Мейхер и Сергея Танчинця.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Стоит отметить, что, несмотря на низкие балы от судей, Дарья и Игорь получили немалую поддержку от зрителей, ведь пара не попала в зону риска.

В 9 выпуске Петрожицкая и Гелуненко станцевали нежный модерн с иконой украинского кино – украинской «Роксоланой» Ольгой Сумской.

Поклонники пары поддержали их выбор, отметив, что это достойный поступок, и что ушли они очень красиво, так как последний танец был очень хорошим. «Даша большая молодец!», «Даша - ты большая умничка!», «Очень достойный поступок», «Вы ушли красиво», «Танец был очень крутой» - пишут в комментариях.

Смотрите полный 9 выпуск шоу "Танцы со звездами-2020" - видео

Ранее, «Телеграф» писал о том, как Надежда Мейхер готовиться к эфирам «Танцев со звездами».

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Шоу, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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