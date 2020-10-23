Анна Ризатдинова и Мишель Андраде вернутся на паркет: чем удивит новый эфир "Танців з зірками"

На паркет «Танцев со звездами» вернутся участники предыдущих сезонов шоу. Об этом объявили организаторы проекта на своей странице в Инстаграм.
«В это воскресенье в эфире 1 + 1 тебя ждет невероятный «Вечер выпускников-трио», в котором пары будут поражать совместными танцами с экс-участниками предыдущих сезонов» - написали создатели шоу.
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У дев’ятому прямому ефірі учасники танцюватимуть утрьох Цієї неділі о 21:00 в ефірі 1+1 на тебе чекає неймовірний «Вечір випускників-тріо», у якому пари вражатимуть спільними танцями з екс-учасниками попередніх сезонів #танціззірками. Як думаєш, хто із випускників шоу повернеться на паркет?
Вместе с участниками нового сезона на паркет выйдут - Ольга Сумская, Анна Ризатдинова, Иракли Макацария, Евгений Кот, Даниель Салем и Мишель Андраде. С кем будут танцевать «выпускники» пока не известно, организаторы только опубликовали «намеки» на будущие трио.
Актриса Ольга Сумская принимала участие в «Танцах со звездами» еще 14 лет назад. Она стала участницей первого премьерного сезона «Танцев».
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Боливийская красавица Мишель Андраде снова появится в сезоне 2020 года, только теперь будет не петь, а танцевать.
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Суперфиналистка прошлого сезона Анна Ризатдинова возвращается тоже. На своей страничке в Инстаграм она написала, что уже была на первых тренировках и познакомилась с парой.
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Иракли Макацария с кресла судьи также переместится на паркет.
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Секс-символ прошлого сезона Даниель Салем также покажет, не потерял ли он форму за время без проекта. На страничке в Инстаграме Даниель опубликовал несколько сториз с репетиций.
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Танцор Евгений Кот в новом выпуске тоже будет танцевать. Ранее, он был ведущим балкона.
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К судьям на этой неделе присоединится телеведущая Маша Ефросинина. Отметим, что это уже второе появление ведущей в этом сезоне - она была ведущей балкона.
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Напомним. в восьмом выпуске талант-шоу "Танцы со звездами-2020" проект покинула пара Позитив и Юлия Сахневич.