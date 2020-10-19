После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире

Новый выпуск проекта "Танцев со звездами-2020" был посвящен 30-летию творчества Верки Сердючки, и в этот вечер все звездные участники проекта исполняли свои танцы под самые популярные хиты украинской артистки. Сама Сердючка стала одной из приглашенных судей на проекте.
А вот известная исполнительница Ольга Горбачева была ведущей на балконе, где встречала участников после их выступлений.
18 октября две пары танцевали танец за жизнь - это Ольга Фреймут и Илья Падзина, и Позитив и Юлия Сахневич, но они болеют COVID, поэтому за них танцевали Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Но это не помогло.
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Участники соревновались между собой как могли, однако судьи сделали выбор в пользу Ольги Фреймут и Ильи Падзины. Стоит добавить, что телеведущая также танцевала с судьей проекта Екатериной Кухар. Но даже это не спасло Фреймут от низких оценок.
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По результатам голосования проект покинули Позитив и Юлия Сахневич.
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Ранее "Телеграф" писал о том, как приме-балерине Екатерине Кухар удалось посмеяться над самой собой.