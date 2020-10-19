После танца с Кухар Фреймут едва не покинула "Танці з зірками": кто ушел с паркета в 8 эфире

Восьмой выпуск талант-шоу "Танцы со звездами-2020" вышел в прямой эфир в воскресенье 18 октября на телеканале "1+1".

Новый выпуск проекта "Танцев со звездами-2020" был посвящен 30-летию творчества Верки Сердючки, и в этот вечер все звездные участники проекта исполняли свои танцы под самые популярные хиты украинской артистки. Сама Сердючка стала одной из приглашенных судей на проекте.

А вот известная исполнительница Ольга Горбачева была ведущей на балконе, где встречала участников после их выступлений.

18 октября две пары танцевали танец за жизнь - это Ольга Фреймут и Илья Падзина, и Позитив и Юлия Сахневич, но они болеют COVID, поэтому за них танцевали Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Но это не помогло.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 18, 2020 at 1:05pm PDT

Участники соревновались между собой как могли, однако судьи сделали выбор в пользу Ольги Фреймут и Ильи Падзины. Стоит добавить, что телеведущая также танцевала с судьей проекта Екатериной Кухар. Но даже это не спасло Фреймут от низких оценок.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 18, 2020 at 1:19pm PDT

По результатам голосования проект покинули Позитив и Юлия Сахневич.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 18, 2020 at 2:07pm PDT

Смотрите полный 8 выпуск шоу "Танцы со звездами-2020" - видео

Ранее "Телеграф" писал о том, как приме-балерине Екатерине Кухар удалось посмеяться над самой собой.