Надежда Мейхер обнажила ноги в впечатляющей растяжке (видео)

Известная певица Надежда Мейхер готовится в очередной раз покорить паркет популярного шоу "Танцы со звездами".

Так, в сеть попало видео, на котором талантливая во всех смыслах знаменитость тренируется перед прямым эфиром танцевального шоу и демонстрирует великолепную растяжку.

Небольшой ролик выложила художник по костюмам проекта Ольга Слонь.

Кроме этого видео Ольга также показала момент репетиции хореографа Максима Леонова и бывшего участника "Танцев со звездами", "холостяка" Иракли Макацария.

Напомним, что 25 октября на телеканале "1+1" в 21.00 начнется 9 прямой эфир шоу "Танцы со звездами-2020".

Ранее "Телеграф" писал о том, как украинская телеведущая Леся Никитюк готовится к проекту со своей собачкой.