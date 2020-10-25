"Ути бозеее": Никитюк показала своего питомца и призвала смотреть "Танці з зірками"

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Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 21 октября отпраздновала свое 33-летие, на своей личной странице в Инстаграм выложила очень забавное фото, на котором изображены она, ее пес Рафаель (Рафик) и телеведущая Ольга Фреймут.

"Сделал селфи на фоне деревьев. Всем хорошего настроения, не забудьте включить "Танцы со звездами" и проголосовать за любимую пару", - написала Никитюк, отметив Ольгу Фреймут и Илью Падзину, с которыми телеведущая будет танцевать трио в девятом выпуске проекта.

 
 
 
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Подписчиков Леси очень позабавило "селфи" собачки Рафика. Пользователи оставили под фото много положительных комментариев:

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, состоится 9 прямой эфир седьмого сезона развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020". Отметим, что Маша Ефросинина снова примет участие в шоу.

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Животные, Танцы со звездами, Леся Никитюк, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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