Династия Потапенко: известны имена ведущих на балконе шоу "Танці з зірками-2020"

В воскресенье, 25 октября, пройдет 9 эфир седьмого сезона талант-шоу "Танцы со звездами". Новый выпуск танцевального проекта удивит зрителей тем, что звездные конкурсанты будут танцевать втроем. На паркет вернутся участники предыдущих сезонов.

В "Вечер выпускников-трио", ведущими звездного балкона станут украинский рэпер и продюсер Потап и его сын Андрей Потапенко. Об этом сообщили на странице "Танцев со звездами" в Инстаграме: "Династия Потапенко возвращается на "Танці з зірками", а это значит, что хорошее настроение и интересные вопросы гарантированы".

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 23, 2020 at 5:01am PDT

Напомним, что приглашенной судьей шоу станет телеведущая Маша Ефросинина, которая уже появлялась в проекте в качестве ведущей на балконе.

Кроме этого, недавно организаторы раскрыли, с кем будут танцевать "выпускники" прошлых сезонов. Вот будущие танцевальные трио, которые выступят вместе в девятом прямом эфире:

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 23, 2020 at 9:42am PDT

Как ранее сообщал "Телеграф", в прошлом эфире проект покинула пара - Позитив и Юля Сахневич.