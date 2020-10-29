Граф Дракула, Франкенштейн и сестра Рэдчет: на "Танцях з зірками-2020" устроят вечер Хэллоуина

В десятом выпуске проекта "Танцы со звездами" состоится настоящий "Мистический вечер". Все участники шоу окажутся в таинственном отеле "Танцы со звездами", владельцами которого являются Юрий Горбунов и Тина Кароль, и вместе со своими новыми партнерами с помощью танца расскажут свою историю отношений.

Также 1 ноября звездные пары обменяются партнерами, а судьи перевоплотятся в загадочных хоррор-героев.

Так, маэстро танца Григорий Чапкис станет величественным Графом Дракулой.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 28, 2020 at 7:17am PDT

Черный лебедь Екатерина Кухар в это воскресенье превратится в беспощадную медсестру Милдред Рэтчед.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 28, 2020 at 8:23am PDT

А Влад Яма примеряет на себя жуткий образ Франкенштейна.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 28, 2020 at 10:36am PDT

В десятом прямом эфире зрителей также ждет еще один сюрприз - специальный выступ украинского певца и выпускника шоу "Голос страны" KHAYAT.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 29, 2020 at 6:36am PDT

Напомним, в 9 выпуске проект "Танцы со звездами-2020" добровольно покинула пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Галуненко, которая потом попросила прощения у своих поклонников и объяснила свое решение.

А вот Надежда Мейхер негативно восприняла критику от судьей за свой танец с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом.