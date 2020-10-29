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Четверг, 29.10.2020
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Граф Дракула, Франкенштейн и сестра Рэдчет: на "Танцях з зірками-2020" устроят вечер Хэллоуина

Граф Дракула, Франкенштейн и сестра Рэдчет: на "Танцях з зірками-2020" устроят вечер Хэллоуина
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф

В десятом выпуске проекта "Танцы со звездами" состоится настоящий "Мистический вечер". Все участники шоу окажутся в таинственном отеле "Танцы со звездами", владельцами которого являются Юрий Горбунов и Тина Кароль, и вместе со своими новыми партнерами с помощью танца расскажут свою историю отношений.

Также 1 ноября звездные пары обменяются партнерами, а судьи перевоплотятся в загадочных хоррор-героев.

Так, маэстро танца Григорий Чапкис станет величественным Графом Дракулой.

 
 
 
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Черный лебедь Екатерина Кухар в это воскресенье превратится в беспощадную медсестру Милдред Рэтчед.

 
 
 
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А Влад Яма примеряет на себя жуткий образ Франкенштейна.

 
 
 
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В десятом прямом эфире зрителей также ждет еще один сюрприз - специальный выступ украинского певца и выпускника шоу "Голос страны" KHAYAT.

 
 
 
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Напомним, в 9 выпуске проект "Танцы со звездами-2020" добровольно покинула пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Галуненко, которая потом попросила прощения у своих поклонников и объяснила свое решение.

А вот Надежда Мейхер негативно восприняла критику от судьей за свой танец с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом.

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Все по теме:

Хэллоуин, Танцы со звездами, Танці з зірками, KHAYAT.

Автор:

Телеграф
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