Скачать
Понедельник, 26.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей
Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей
Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
В Беларуси студенты, строители, работники заводов вышли на забавстовку (фото и видео)
В Беларуси студенты, строители, работники заводов вышли на забавстовку (фото и видео)
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков

Надежда Мейхер психонула из-за конфуза на "Танцах со звездами"

Надежда Мейхер психонула из-за конфуза на "Танцах со звездами"
10:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье , 25 октября, прошел 9 эфир «Танцев со звездами», в результате которого шоу покинула пара Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

Новый выпуск не прошел без происшествий - с Надеждой Мейхер во время выступления случился конфуз.

К певице и ее партнеру Кириллу Васюку присоединился участник прошлого сезона Даниэль Салем. Трио исполнило страстный пасадобль, который в принципе оценили очень положительно. Во время исполнения танца как раз и случилась неприятность.

Номер трио должен был закончиться эффектной поддержкой, где Даниэль и Кирилл поднимают Надю над собой. Однако, поддержка не вышла в первого раза – Кирилл наступил на длинную юбку артистки и случилась заминка. Ребята не растерялись и повторили поддержку.

Критику выступления Надежда восприняла неоднозначно и скорее негативно.

Поклонники пары засыпали Надю и Кирилла поддерживающими комментариями – «Какой накал страстей. Надя, браво!», «Очень надеюсь, что у Нади все же все в порядке со спиной:)», «Надя держись! Очень сложный танец и сложные трюки.Береги себя.Победа не главное.Ты одна из лучших ,у тебя все получится».

Однако, многие зрители отметили, что танец у пары не удался.

Ранее, «Телеграф» писал о том, что Дарья Петрожицкая попросила у своих фанов прощение за уход с проекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Надежда Мейхер, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха
02 Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
03 Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука, на которую подписано больше миллиона человек
04 СБУ заподозрили в ''объявлении войны'' бизнесменам: СМИ рассказали о схеме
05 Экзитпол на выборах мэра Киева: первые результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Избили битами: экс-министр Швайка заявил о жестоком нападении на него
Избили битами: экс-министр Швайка заявил о жестоком нападении на него
Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Явка на выборах в Украине составила 35,94% - ОПОРА
Явка на выборах в Украине составила 35,94% - ОПОРА
Не пощадили даже беременную: видео, как силовики зверствовали на протестах в Минске
Не пощадили даже беременную: видео, как силовики зверствовали на протестах в Минске
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь