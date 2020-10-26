Надежда Мейхер психонула из-за конфуза на "Танцах со звездами"

В воскресенье , 25 октября, прошел 9 эфир «Танцев со звездами», в результате которого шоу покинула пара Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

Новый выпуск не прошел без происшествий - с Надеждой Мейхер во время выступления случился конфуз.

К певице и ее партнеру Кириллу Васюку присоединился участник прошлого сезона Даниэль Салем. Трио исполнило страстный пасадобль, который в принципе оценили очень положительно. Во время исполнения танца как раз и случилась неприятность.

Номер трио должен был закончиться эффектной поддержкой, где Даниэль и Кирилл поднимают Надю над собой. Однако, поддержка не вышла в первого раза – Кирилл наступил на длинную юбку артистки и случилась заминка. Ребята не растерялись и повторили поддержку.

Критику выступления Надежда восприняла неоднозначно и скорее негативно.

Поклонники пары засыпали Надю и Кирилла поддерживающими комментариями – «Какой накал страстей. Надя, браво!», «Очень надеюсь, что у Нади все же все в порядке со спиной:)», «Надя держись! Очень сложный танец и сложные трюки.Береги себя.Победа не главное.Ты одна из лучших ,у тебя все получится».

Однако, многие зрители отметили, что танец у пары не удался.

Ранее, «Телеграф» писал о том, что Дарья Петрожицкая попросила у своих фанов прощение за уход с проекта.