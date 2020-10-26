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"Это все ради Вас!" Дарья Петрожицкая извинилась за выходку на "Танцях з зірками" (видео)

"Это все ради Вас!" Дарья Петрожицкая извинилась за выходку на "Танцях з зірками" (видео)
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 октября прошел 9 выпуск самого танцевального шоу страны «Танцы со звездами», в котором пары танцевали со звездными выпускниками прошлых сезонов. По результатам голосования проект должны били покинуть или Надя Мейхер или Сергей Танчинец, однако актриса Дарья Петрожицкая вмешалась в результаты.

Даша и ее партнер Игорь решили добровольно покинуть проект, потому что актриса очень устала. Девушка разрывается между съемками «Папика 2» и репетициями танцев.

Сразу после эфира, Дарья записала несколько сториз для своих поклонников, в которых извинилась перед ними за столь неожиданное решение уйти с проекта.

«Я хочу сказать Вам огромное спасибо, Вы моя большая поддержка, и хочу перед Вами извиниться за свой поступок, однако я считаю, что этот поступок правильный» - сказала Петрожицкая.

Девушка объяснила, что ее силы уже на исходе, а «ведь «Папик 2» должен быть крутым». Также Даша отметила, что может танцевать намного лучше, но все равно считает, что она немного выросла на этом проекте.

 
 
 
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Поклонники актрисы поддержали ее решение, что доказывают положительные отзывы в комментариях – «Я плакала от Ваших слов», «Дарья, Вы большая умничка», «Достойный поступок», «Для меня Вы победители», «Танец был достойным».

Ранее, «Телеграф» показывал милые снимки, которые Дарья Петрожицкая сделала на съемках нового сезона сериала "Папик".

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Все по теме:

Актриса, Танцы со звездами, Танці з зірками, Папик, Дарья Петрожицкая, Папик 2.

Автор:

Телеграф
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