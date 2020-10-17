Дарья Петрожицкая показала милые кадры со съемок сериала "Папик 2"

Молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая поделилась трогательными кадрами со съемок второго сезона сериала "Папик 2" со Станиславом Бокланом.

Звезда отечественного сериала "Папик" Дарья Петрожицкая выложила в сториз своей странички в Инстаграме видео, на котором ее коллега, украинский актер Станислав Боклан, играет с котом на съемках второго сезона комедийного проекта.

К сожалению позже ролик был удален, но "Телеграф" успел сделать скрины. На кадрах Станислав Боклан гладит рыжего кота, который подбежал к нему во время репетиции.

Напомним, Дарья Петрожицкая недавно переболела коронавирусом. Узнайте, кто из звезд украинского шоу-бизнеса победил COVID-19.

После выздоровления актриса вернулась на сьемки второго сезона сериала "Папик", а также на паркет талант-шоу "Танцы со звездами-2020".