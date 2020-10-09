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Стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин"
18:41 Сегодня Телеграф
Украинский актер Иван Блиндарь сыграет Кузьму Скрябина в новой ленте "Я, "Победа" и Берлин".

В пятницу, 9 октября, компания Star Media объявила об успешном завершении съемок киевского блока полнометражного художественного фильма "Я," Победа" и Берлин" по одноименной повести Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которые стартовали в июле этого года. Главную роль исполнил молодой актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра им. И. Франко Иван Блиндарь.

"Когда меня утвердили на роль Кузьмы, я одновременно с невероятной радостью почувствовал, какая это ответственность... Перед началом съемок я встречался и разговаривал со Светланой, женой Андрея. Хотел уточнить множество нюансов, и после был очень вдохновлен и благодарен ей за помощь!" - говорит Иван в интервью издания Шпальта.

Отмечается, что проект стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Производство фильма осуществляют при поддержке Минкульта и Госкино Украины. Широкий кинотеатральный прокат приключенческого фильма запланирован в 2021 году.

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Отметим, что Иван Блиндарь родился в Ивано-Франковске. После школы пошел в училище, где учился на регулировщика радиоаппаратуры, электромонтерства цельного оборудования и телефонной связи. Не закончив еще год до диплома, Иван забрал документы и отправился в институт искусств.

Первой работой в кино стали съемки в короткометражном фильме "Кровянка" режиссера Аркадия Непыталюка.

Также снялся в музыкальном клипе группы LATEXFAUNA.

Кроме этого, Иван Блиндарь также сыграл в таких фильмах, как "Сквот 32", "Путь мертвеца", "Когда падают деревья".

Напомним, Кузьма Скрябин, также под псевдонимом Кузьма - украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер и вокалист группы "Скрябін", который 2 февраля 2015 года попал в автокатастрофу. От полученных травм музыкант скончался на месте, так и не дождавшись скорой помощи.

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Все по теме:

Кузьма Скрябин, Когда падают деревья, Я Победа и Берлин, Ольга Ряшина, Иван Блиндарь.

Автор:

Телеграф
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