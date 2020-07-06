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Спасибо Кузьме: во Львове стартовали съемки фильма по роману Скрябина

Спасибо Кузьме: во Львове стартовали съемки фильма по роману Скрябина
17:08 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
В июле во Львове начались съемки полнометражного фильма по мотивам одноименного произведения Андрея Кузьменко "Я, Победа и Берлин".

Съемки комедии, на которую еще в ноябре 2019 года Госкино выделило 27 млн грн, начались во Львове, а релиз фильма его съемочная группа планирует уже на декабрь 2020 года, сообщает Львовский городской совет.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации, которые еще не заявлены в фильмах. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации", — объяснил оператор фильма Дмитрий Недря выбор города для съемок. Также съемки будут проходить во Львовской области.

Комедия расскажет историю парня по имени Кузьма и его первого автомобиль — легендарную Победу. Вместе со своим товарищем Бардом он отправляется на этой машине покорять Берлин. По дороге их ждут безумные приключения, после которых они вернутся совсем другими людьми.

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Режиссер картины Ольга Ряшина. Сценарий написали Анатолий Крым и Алексей Комаровский.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Съемки, Кузьма Скрябин.

Автор:

Телеграф
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