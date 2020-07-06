Спасибо Кузьме: во Львове стартовали съемки фильма по роману Скрябина

В июле во Львове начались съемки полнометражного фильма по мотивам одноименного произведения Андрея Кузьменко "Я, Победа и Берлин".

Съемки комедии, на которую еще в ноябре 2019 года Госкино выделило 27 млн грн, начались во Львове, а релиз фильма его съемочная группа планирует уже на декабрь 2020 года, сообщает Львовский городской совет.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации, которые еще не заявлены в фильмах. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации", — объяснил оператор фильма Дмитрий Недря выбор города для съемок. Также съемки будут проходить во Львовской области.

Комедия расскажет историю парня по имени Кузьма и его первого автомобиль — легендарную Победу. Вместе со своим товарищем Бардом он отправляется на этой машине покорять Берлин. По дороге их ждут безумные приключения, после которых они вернутся совсем другими людьми.

Режиссер картины Ольга Ряшина. Сценарий написали Анатолий Крым и Алексей Комаровский.