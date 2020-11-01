Разреши хейтерам постирать твой мозг: Jerry Heil полностью остригла волосы - фото

Яна Шамаева, более известная как Jerry Heil, решилась на кардинальные изменения во внешности – исполнительница избавилась от длинных волос и побрилась налысо.
На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, на котором предстала в новом образе, сообщив, что никак не будет комментировать свое преображение.
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Ранее, певица публиковала пост, в котором пообещала фанатам, что если за три недели не похудеет на три килограмма, то побреется налысо. Видимо у Яны не получилось.
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Набрала для ролі 3кг. А сьогодні згадала, шо я не акторка . Режим очікування коментів про анорексію увімкнено . (*Розуміючи соціальну відповідальність і можливий вплив такого контенту на чиюсь несформовану свідомість, закликаю всіх спочатку консультуватися з лікарем і знати свою оптимальну вагу*)
Позже Яна поделилась несколькими фото в сторис и профиле уже в новом образе.
«Угадайте моего любимого актера из «Квартала», любимого интервьюера и любимого продюсера Насти Каменских» - написала она под одним снимком.
Следующий пост блогер посвятила «любимцам» всех знаменитостей – хейтерам. Девушка написала, что ее директ просто завалили сообщениями, в которых ей пишут о новой прическе. А точнее о том, что новый имидж им не нравится. Дошло даже до того, что написали ее маме – подписчикам Яны стыдно за ее поступок.
«Пишете, как мне не стыдно так себя вести, ведь это увидят дети! (Транслировать что? Себя? Увидят кого? Меня такой, какая я есть? Или то, что ТАК МОЖНО?) У меня тоже вопрос. А вам не стыдно? Со своим стиральным порошком в чужой мозг лезть» - подытожила Jerry Heil.
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❄️МОЗОК З ЗАПАХОМ СТЕРИЛЬНОСТІ Мій ЛИСИЙ Соціальний експеримент вдався! + 60 000 переглядів в сторіз, більшість репостів з яких виглядає як «ПОДИВИСЬ, ШО ЦЯ ДУРА ЗРОБИЛА» . Вони не терплять безпорядку В ЧУЖОМУ ЖИТТІ. Вони точно знають, як ПРАВИЛЬНО жити твоє життя. Вони хейтять тебе з усією своєю пристрастю і любов’ю, тож будь впевнений, на них можна покластися, бо вони завжди будуть поруч. ХЕЙТЕРИ. Відважні сторожі твоєї адекватності! . Мій мозок — хостел монстрів. А хейтери — покоївки-соцпрацівники. Дірект завалений невдоволеними повідомленнями людей, які не згодні з МОЇМ ВИБОРОМ ЗАЧІСКИ. Вони з усіх сил (і слів) намагаються розповісти, наскільки сильно я помилилася. Вони написали моїй мамі. Їм соромно за мій вчинок — так і написали. . Не будь егоїстом — вони просто хочуть, щоб все було, як воно було! Дозволь хейтерам попрати свій мозок, і все знову стане на свої місця . Пишете, як мені не соромно так поводитися, адже це побачать підлітки! (транслювати що? Себе? Побачать кого? Мене, яку я є? Чи те, що ТАК МОЖНА?) . У мене теж питання. А вам не соромно? Зі своїм пральним порошком в чужий мозок лізти.
Несмотря на то, что многие негативно отнеслись к новому образу артистки, большинство поддержали ее смелое преображение. С их слов, певице новый имидж очень идет.
«Как Вы выдерживает все эти комментарии и вопросы? Восхищаюсь», «Я не видел чтобы это кому-то шло так же сильно как тебе», «Это твоя жизнь. Твои правила. И ты в праве делать то, что тебе захочется» - пишут фанаты.
Аlyona Аlyona одна из тех, кто поддержала Яну, написав, что никто даже не представляет, сколько всего женщина прячет под волосами, и предложила написать про это трек.
Ранее, «Телеграф» писал, что Jerry Heil поведала фанатам о своих комплексах.