Разреши хейтерам постирать твой мозг: Jerry Heil полностью остригла волосы - фото

Яна Шамаева, более известная как Jerry Heil, решилась на кардинальные изменения во внешности – исполнительница избавилась от длинных волос и побрилась налысо.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, на котором предстала в новом образе, сообщив, что никак не будет комментировать свое преображение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil) 30 Окт 2020 в 5:37 PDT

Ранее, певица публиковала пост, в котором пообещала фанатам, что если за три недели не похудеет на три килограмма, то побреется налысо. Видимо у Яны не получилось.

Позже Яна поделилась несколькими фото в сторис и профиле уже в новом образе.

«Угадайте моего любимого актера из «Квартала», любимого интервьюера и любимого продюсера Насти Каменских» - написала она под одним снимком.

Следующий пост блогер посвятила «любимцам» всех знаменитостей – хейтерам. Девушка написала, что ее директ просто завалили сообщениями, в которых ей пишут о новой прическе. А точнее о том, что новый имидж им не нравится. Дошло даже до того, что написали ее маме – подписчикам Яны стыдно за ее поступок.

«Пишете, как мне не стыдно так себя вести, ведь это увидят дети! (Транслировать что? Себя? Увидят кого? Меня такой, какая я есть? Или то, что ТАК МОЖНО?) У меня тоже вопрос. А вам не стыдно? Со своим стиральным порошком в чужой мозг лезть» - подытожила Jerry Heil.

Несмотря на то, что многие негативно отнеслись к новому образу артистки, большинство поддержали ее смелое преображение. С их слов, певице новый имидж очень идет.

«Как Вы выдерживает все эти комментарии и вопросы? Восхищаюсь», «Я не видел чтобы это кому-то шло так же сильно как тебе», «Это твоя жизнь. Твои правила. И ты в праве делать то, что тебе захочется» - пишут фанаты.

Аlyona Аlyona одна из тех, кто поддержала Яну, написав, что никто даже не представляет, сколько всего женщина прячет под волосами, и предложила написать про это трек.

Ранее, «Телеграф» писал, что Jerry Heil поведала фанатам о своих комплексах.