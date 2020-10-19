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Jerry Heil разоткровенничалась о своих "недостатках"

Jerry Heil разоткровенничалась о своих "недостатках"
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица поведала своим фанатам о своих комплексах и призвала из вместе с ней бороться со своими недостатками.

На своей страничке в Инстаграме Яна решмла поразмышлять о комплексах и о том откуда они берутся. Девушка считает, что большинство своих недостатков мы вытягиваем из контекста - считываем между строк, и не факт, что человек хотел тебя обидеть.

Иногда дети просто трактуют слова взрослых не так, а с этого потом и вырастают комплексы. Например, словами "Не худей - у тебя тогда большой нос" родители пытаются отвернуть своего ребенка от навязчивой идеи похудеть, а дитя считывает это так - "Худей не худей, красивой не будешь".

Яна советует присмотреться к себе - возможно и вы также пытаетесь "причинить кому-то добро". А человек потом комплексует. 

Певица призналась, что часто слышит от своих родственников о кривизне своих пальцев, однако девушка уже достаточно созрела, чтобы не обижаться на это.

"Давайте поможем друг другу опровергнуть свои комплексы!!" - добавила девушка и запустила под постом некую "реабилитационную", предложив своим фанам писать в комментариях о своих комплексах, а другим комментировать их записи, в которых объяснять почему это не так.

 
 
 
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Криві пальці, маленькі губи, невисокий зріст, недостатньо якийсь там ніс і груди. А ще коліна, здається, НЕ В ТУ СТОРОНУ ДИВЛЯТЬСЯ. . Більшість комплексів ми зчитуємо між рядків, бо ті, хто їх сказав, і не збиралися образити! «Не худни — у тебе тоді ніс великий!» (ціль: вмотивувати дитину не худнути. Результат: маленька Яна тепер думає, що худни-не худни — красивою не стати). «Їж більше творогу, бо від нестачі кальцію покривила пальці! Страшно дивитися!». Так, я деколи виношу сміття з хати, бо здається мені, що з моральними гематомами від необдуманих слів найближчих ходила не тільки я. . Помічайте за собою, чи ви самі не намагаєтеся ЗАПОДІЯТИ КОМУСЬ ДОБРО! Про пальці я слухаю кожен другий раз в компанії родичів і досі. Ми це проговорюємо і я достатньо зріла, щоб не ображатися свідомо. Та підсвідомість — диктофон, який ніколи не вимикається, а потім в хитрий момент бере і відтворює аудіо дво- ,а то і семирічної давності! . Давайте допоможемо один одному спростувати свої комплекси! Напиши, що тебе бентежить в собі — а під коментами інших про їх комплекси напиши щиро, чому ти думаєш, що це фігня повна #пандатім #реабілітаційнийцентрпанд

Публикация от YouTube JERRY HEIL (@thejerryheil)

Поклонники с радостью подхватили такую идею певицы, и начали делиться своими историями в комментариях.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что украинская сенсация - рэперша Alyona Alyona создала свой собственный рэп-лейбл - ENKO.

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Комплексы, Певица, Jerry Heil.

Автор:

Телеграф
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