Jerry Heil разоткровенничалась о своих "недостатках"

Украинская певица поведала своим фанатам о своих комплексах и призвала из вместе с ней бороться со своими недостатками.

На своей страничке в Инстаграме Яна решмла поразмышлять о комплексах и о том откуда они берутся. Девушка считает, что большинство своих недостатков мы вытягиваем из контекста - считываем между строк, и не факт, что человек хотел тебя обидеть.

Иногда дети просто трактуют слова взрослых не так, а с этого потом и вырастают комплексы. Например, словами "Не худей - у тебя тогда большой нос" родители пытаются отвернуть своего ребенка от навязчивой идеи похудеть, а дитя считывает это так - "Худей не худей, красивой не будешь".

Яна советует присмотреться к себе - возможно и вы также пытаетесь "причинить кому-то добро". А человек потом комплексует.

Певица призналась, что часто слышит от своих родственников о кривизне своих пальцев, однако девушка уже достаточно созрела, чтобы не обижаться на это.

"Давайте поможем друг другу опровергнуть свои комплексы!!" - добавила девушка и запустила под постом некую "реабилитационную", предложив своим фанам писать в комментариях о своих комплексах, а другим комментировать их записи, в которых объяснять почему это не так.

Поклонники с радостью подхватили такую идею певицы, и начали делиться своими историями в комментариях.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что украинская сенсация - рэперша Alyona Alyona создала свой собственный рэп-лейбл - ENKO.