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Alyona Alyona запустила собственный рэп-лейбл

Alyona Alyona запустила собственный рэп-лейбл
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная украинская реперша создала собственный лейбл ENKO вместе со своим другом саунд-продюсером и менеджером Иваном Клименко.

Свой лейбл Алена запустила 17 октября. Эта дата выбрана не случайно - именно 17 октября 2018 года она представила свой дебютный клип на песню "Рибки", который прославил рэпершу на всю страну. 

Название лейбла также выбрано не случайно. "Енко" это самое распространенное окончание украинских фамилий - это и стало некой причиной выбора названия.

Девушка рассказала, что создание своего лейбла и команды единомышленников это ее давняя мечта. Алену никогда не покидала идея продвижения украинского контента. Рэперша очень хочет, чтобы все артисты были услышанны.

"ENKO- это рэп-лейбл, в который мы будем вкладывать все свои знания и навыки в музыкальной индустрии, и который в будущем сможет стать надежной и производительной платформой для талантливых людей" - написала Alyona Alyona в своем Инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

 

Сейчас рэп-лейбл занимается продвижением Alyona Alyona и группы KALUSH. Но уже в следующем году она обещает радовать публику новыми лицами.

В комментариях к ее посту сразу же появились слова поддержки и восторга от ее поклонников. И не только поклонников. Народная артистка Украины Джамала оставила свои "огоньки поддержки", также свой комментарий оставила украинская певица Светлана Тарабарова, которая днями ранее наконец рассекретила имя новорожденной дочери.

Также поддержали новое начинание рэперши и супруга Дмитрия Монатика - Ирина, и продюсер Евгений Филатов.

Ранее, "Телеграф" писал о танцевальных свершениях Алены, а именно о ее реакции на вылет из шоу "Танцы со звездами".

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Все по теме:

Музыка, Звезда, Лейбл, Знаменитость, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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