Alyona Alyona сравнила "Танці з зірками" с детским лагерем

В воскресенье, 20 сентября, прогремел четвертый выпуск самого танцевального шоу страны. К сожалению, парой которая покинула проект в этот раз стала рэперша Alyona Alyona и Юрий Гурич. На своей странице в Инстаграм девушка написала большой пост о проекте, в котором рассказала что ей дало шоу и за кого она теперь болеет. А также показала фото и видео с репетиций.
Alyona Alyona сравнила "Танцы со звездами" с детским лагерем потому, что он очень передает ту "лагерную" атмосферу. Ты буквально живешь по расписанию, потом совместные репетиции, а в дни эфиров даже питание по расписанию.
"За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося Танцях з зірками" - написала реперша.
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І СУМНО І РАДІСНО За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося на @tanci1plus1 . Зустрічатися разом на репетиціях та після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть і харчуватися за розкладом Я вдячна цьому проекту, що мала змогу випробувати себе та своє тіло, розкрити себе з різних сторін, про деякі з них я навіть не здогадувалась Я познайомилася зі світом танців, з різними артистами та танцюристами і звісно, знайшла друзів в обличчі @gurych_yurii та @ona__nana Окрім того, що вони мега талановиті танцівники, вони ще й неймовірні люди. Ми — весела трійця, що змогла пройти усі випробування з позитивом З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично і морально і я відчувала у собі потенціал рухатись далі, тому шкода було покинути проект так рано. Але це досвід і це вже перемога, що я пішла на цей проект. Я змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал! Якщо хтось зможе взяти з мене приклад, я буду неймовірно щасливою Я вболіваю за кожного учасника і вже у цю неділю буду хвилюватися за кожну пару, але все ж трішкі більше за моїх фаворитив @the_hardkiss і @aram_dad Я дякую кожному, хто голосував за мене та підтримував біля екрнів. Я щиро вдячна всьому колективу @tanci1plus1 за уроки, натхнення і за вашу ВЕЛИКУ працю!
Также, Алена поблагодарила проект за возможность испытать себя, свое тело, за то что помог раскрыть ее с разных сторон, даже о тех, о которых она до этого и не подозревала. Девушка очень рада, что смогла окунуться в мир танцев и найти друзей в лицах Юрия Гурича и Анны Карелиной.
"Окрім того, що вони мега талановиті танцівники, вони ще й неймовірні люди. Ми — весела трійця, що змогла пройти усі випробування з позитивом" - описала ребят Алена.
Артистка призналась, что с каждым эфиром она становилась сильнее и физически, и морально, она чувствовала свой потенциал и была готова идти дальше, поэтому очень расстроилась, что покинула проект так рано. Но она рада, что смогла доказать, что наше тело имеет неисчерпаемый потенциал.
В конце звезда написала, что болеет за всех участников шоу, однако ее фаворитов все же имеет. Больше всего победы Алена желает певице Юлии Саниной и актеру Араму Арзуманяну.
Исполнительница поблагодарила всех, кто поддерживал ее на шоу "Танцы со звездами" и отправлял за нее смс. Преданные поклонники сразу же ответили ей в комментариях, написав слова поддержки и восхищения: "Альона, ви надихаєте кожного дня любити себе, жити не за чужими правилами і бути собою. Вони там бааагато втратили. Наше тв просто не дотягує до вас)", "Алена-ты невероятная умничка, гордимся и любим", "О,майн гот,ты крутышка".