Alyona Alyona сравнила "Танці з зірками" с детским лагерем

Украинская рэперка прокомментировала свой вылет из шоу "Танцы со звездами".

В воскресенье, 20 сентября, прогремел четвертый выпуск самого танцевального шоу страны. К сожалению, парой которая покинула проект в этот раз стала рэперша Alyona Alyona и Юрий Гурич. На своей странице в Инстаграм девушка написала большой пост о проекте, в котором рассказала что ей дало шоу и за кого она теперь болеет. А также показала фото и видео с репетиций.

Alyona Alyona сравнила "Танцы со звездами" с детским лагерем потому, что он очень передает ту "лагерную" атмосферу. Ты буквально живешь по расписанию, потом совместные репетиции, а в дни эфиров даже питание по расписанию.

"За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося Танцях з зірками" - написала реперша.

Также, Алена поблагодарила проект за возможность испытать себя, свое тело, за то что помог раскрыть ее с разных сторон, даже о тех, о которых она до этого и не подозревала. Девушка очень рада, что смогла окунуться в мир танцев и найти друзей в лицах Юрия Гурича и Анны Карелиной.

"Окрім того, що вони мега талановиті танцівники, вони ще й неймовірні люди. Ми — весела трійця, що змогла пройти усі випробування з позитивом" - описала ребят Алена.

Артистка призналась, что с каждым эфиром она становилась сильнее и физически, и морально, она чувствовала свой потенциал и была готова идти дальше, поэтому очень расстроилась, что покинула проект так рано. Но она рада, что смогла доказать, что наше тело имеет неисчерпаемый потенциал.

В конце звезда написала, что болеет за всех участников шоу, однако ее фаворитов все же имеет. Больше всего победы Алена желает певице Юлии Саниной и актеру Араму Арзуманяну.

Исполнительница поблагодарила всех, кто поддерживал ее на шоу "Танцы со звездами" и отправлял за нее смс. Преданные поклонники сразу же ответили ей в комментариях, написав слова поддержки и восхищения: "Альона, ви надихаєте кожного дня любити себе, жити не за чужими правилами і бути собою. Вони там бааагато втратили. Наше тв просто не дотягує до вас)", "Алена-ты невероятная умничка, гордимся и любим", "О,майн гот,ты крутышка".