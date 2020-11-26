Блогер Виктория Нимец впервые после скандала со свекром опубликовала фото в Instagram

После «революционного» разоблачения своим свекром, который показал реальные условия в которых живет его сын с супругой, ужгородский блогер Виктория Нимец перестала постить новые фото в социальную сеть. В полное затишье девушка не ушла, лишь публиковала рекламные посты в своих Инстаграм-сториз.

Спустя три недели, после крайнего поста, Виктория наконец, «прервала молчание» и опубликовала новый снимок в Инстаграм.

На фото девушка предстала в черном обтягивающем платье с надписью «BALENCIAGA», высоких черных сапогах и ярко-красном пальто, которое набросила на плечи. Образ дополнила большой сумкой в цветовой гамме наряда.

Снимок Нимец никак не подписала, оставила лишь маленькое сердечко и отметку города Ужгород.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Нимец (@viktoriya_nimets)

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