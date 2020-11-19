После снятого свекром скандального видео блогер Виктория Нимец перестала постить фото в Instagram

Украинский блогер из Ужгорода Виктория Нимец стала наиболее известна благодаря видео ее свекра, где мужчина подробно и с эмоциями описал, как невестка поддерживает "порядок в доме". Тогда по всему жилью были разбросаны мусор, грязное белье и даже фекалии домашнего животного.
Позже, когда видео стало вирусным, Виктория решилась на комментарий, где назвала реакцию сети настоящим "булингом". "Сегодня жертвой булинга стала я, а завтра, стоит вам только споткнуться, и вы также будете под пристальным прицелом 100 тысяч взглядов", - отметила девушка.
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После ролика Виктория Нимец перестала радовать своих поклонников новыми фотографиями и видео. Последние публикации девушки были сделаны еще более двух недель назад.
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Несмотря на тишину, Виктория все же берет рекламы, которые она выкладывает в своих сториз.
Отметим, что в 2014 году Виктория удостоилась награды Miss Supranational Ukraine, а на ее страницу в Instagram подписано 24,5 тысяч пользователей. Примечательно, что после скандала на аккаунт девушки подписалось еще около 500 человек.
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