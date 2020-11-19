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После снятого свекром скандального видео блогер Виктория Нимец перестала постить фото в Instagram

После снятого свекром скандального видео блогер Виктория Нимец перестала постить фото в Instagram
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Виктории Нимец

Украинский блогер из Ужгорода Виктория Нимец стала наиболее известна благодаря видео ее свекра, где мужчина подробно и с эмоциями описал, как невестка поддерживает "порядок в доме". Тогда по всему жилью были разбросаны мусор, грязное белье и даже фекалии домашнего животного.

Позже, когда видео стало вирусным, Виктория решилась на комментарий, где назвала реакцию сети настоящим "булингом". "Сегодня жертвой булинга стала я, а завтра, стоит вам только споткнуться, и вы также будете под пристальным прицелом 100 тысяч взглядов", - отметила девушка.

После ролика Виктория Нимец перестала радовать своих поклонников новыми фотографиями и видео. Последние публикации девушки были сделаны еще более двух недель назад.

Несмотря на тишину, Виктория все же берет рекламы, которые она выкладывает в своих сториз.

Отметим, что в 2014 году Виктория удостоилась награды Miss Supranational Ukraine, а на ее страницу в Instagram подписано 24,5 тысяч пользователей. Примечательно, что после скандала на аккаунт девушки подписалось еще около 500 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская блогер София Стужук назвала причину смерти своего бывшего супруга Дмитрия.

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Все по теме:

Instagram, Виктория Нимец.

Автор:

Телеграф
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