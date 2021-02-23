"Два довольных человека": беременная Даша Квиткова показала свой животик (фото)

Герои романтического телепроекта "Холостяк-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые готовятся стать родителями первенца уже этим летом, улетели в очередной отпуск в Египет. Напомним, что не так давно супруги вернулись с Мальдив.

Пара активно постит в Инстаграме милые фотографии, на которых животик беременной Дарьи с каждым днем смотрится все больше. 23 февраля влюбленные разместили новые фото.

Первым был Никита, который подписал кадр: "Мои котики".

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Позже он лайкнул новый снимок Дарьи, которая написала: "Два довольных человека".

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Напомним, что недавно украинский телеведущий Никита Добрынин признался, что почувствовал, когда узнал о беременности своей любимой.