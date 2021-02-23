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Молодая супруга Виктора Павлика показала, как они с мужем узнали пол ребенка (видео)

Молодая супруга Виктора Павлика показала, как они с мужем узнали пол ребенка (видео)
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Екатерины Репяховой

55-летний украинский артист Виктор Павлик, который недавно презентовал трогательную песню о покойном сыне Павле, снова станет отцом.

На личной странице его 26-летней супруги Екатерины Репяховой в Инстаграме появилось видео того, как пара открывает большую коробку, на которой написано "мальчик" и "девочка" со множеством знаков вопросов. Когда музыкант поднимает крышку - из нее поднимаются надувные шарики голубого цвета. Это означает, что у Виктора Павлика и Екатерины Репяховой ожидается сын.

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"Самое долгожданное видео. Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни", - написала Екатерина.

Под конец ролика супруги еще долго стоят, разговаривают и пытаются осознать свое счастье: "Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоем. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных".

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Ранее Екатерина рассказала, что ребенок у них с мужем должен появиться на свет летом. "Раньше августа и конца июня", - уточнила девушка.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова.
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