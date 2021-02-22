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"Дети чудом не пострадали": у Оли Поляковой обвалился потолок квартиры в центре Киева (видео)

"Дети чудом не пострадали": у Оли Поляковой обвалился потолок квартиры в центре Киева (видео)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф

В понедельник, 22 февраля, известная украинская артистка Оля Полякова сообщила, что у нее из-за талого снега размок и обвалился потолок в квартире, расположенной в центре Киева.

На видео, которое певица разместила у себя на официальной странице в Инстаграме, можно увидеть результаты происшествия: внушительная часть потолка свалилась и повредила диван, чудом никого не задев. Полякова отмечает, что инцидент произошел утром, когда ее дочери собирались в школу.

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По словам исполнительницы, в прошлую пятницу она обращалась в свой ЖЭК с просьбой убрать снег с крыши, но ее в очередной раз проигнорировали.

"У меня шок, я не понимаю, что делать. Вы думаете, я со своим характером никуда не ходила? Писала, ходила, обращалась. Безрезультатно. Тем, кто советует обращаться к Зеленскому: мы не должны пользоваться своими знакомствами, мы должны пользоваться своими правами. Если мы платим за обслуживание, нас должны качественно обслуживать! Я исправно плачу за коммуналку каждый месяц, а в моей квартире - Армагеддон!", - прокомментировала Полякова.

 
 
 
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Этим же утром с похожей ситуацией столкнулся танцор балета Поляковой Максим Ежов. Он выложил в сториз Инстаграма видео своего поврежденного сосульками автомобиля. "Принял эстафету", - сказал Максим недобросовестную работу ЖЭКа, присоединившись к стихийному #поляковачеллендж, который запустила певица.

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Внимание! На видео ненормативная лексика (18+!):

Напомним, что в последнее время имя Оли Поляковой было связано со скандалом с Тиной Кароль, а позже поклонники Натальи Могилевской негативно прокомментировали ее дружбу с "королевой ночи".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,043

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Недвижимость, Квартиры, Оля Полякова, Максим Ежов.
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