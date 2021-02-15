Могилевскую затравили за фото с Поляковой: чем недовольны фанаты

Дружба певиц Натальи Могилевской и Оли Поляковой набирает обороты. Артисток все чаще можно встретить вместе на различных вечеринках, они активно комментируют посты друг друга в Инстаграме и постят совместные снимки.

В январе Наталья и Оля отжигали на дне рождения украинской примы-балерины Екатерины Кухар. После вечеринки, Могилевская опубликовала несколько снимков с празднования, на которых, по мнению Поляковой недостаточно ее (Полякову) подфотошопила. В ответ коллеге Наталья пообещала "пост тебя гламурной и самой прекрасной!!!!".

15 февраля народная артистка исполнила свое обещание. На ее странице в Инстаграме появился пост с совместным снимком с Олей.

"Помнишь я обещала нашу красивую фотографию, так вот она" - подписала фото Могилевская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Поклонники народной артистки не все оценили фото с Поляковой. В комментариях фаны немного затравили певицу за дружбу с Королевой ночи.

Напомним, что ранее Полякова похвасталась дорогим подарком, который ей на день рождение подарила Наталья Могилевская.