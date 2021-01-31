"Написала слова сама": экс-возлюбленная Тимати решила стать певицей и представила первый сингл (видео)

Российская модель, а теперь уже и певица Анастасия Решетова, на праздновании своего 25-летия в московском ресторане La Maree представила первую сольную песню, после чего заявила, что начинает карьеру певицы.

"Начало куплета написали ребята, потом я включилась и написала слова сама", - рассказала Настя гостям.

Видео полного выступления появилось в Telegram-канале Звездач.

Отзывы на исполнение песни Решетовой не заставили себя ждать.

Но начинающая исполнительница немного приукрасила историю о том, что слова песни она написала сама. Как оказалось, сингл о любви ей подарила известная певица НАZИМАX, которая поделилась этим в сториз Инстаграма.

"Отмена! Бузова пока что остается главной. Решетова просто спела песню, которую ей подарила Nazima", - пишет Telegram-канал YOBAJUR.

Теперь обе звезды, которые являются очень близкими друзьями, планируют записать дуэт. По словам Решетовой, на создание композиции ушло два месяца. Скоро трек должен выйти на официальных площадках.

После расставания с Тимати карьера Анастасии начала быстро развиваться. Молодая девушка состояла в отношениях с рэпером с января 2014 года, а 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир. Осенью 2020 года пара рассталась.

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View this post on Instagram A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

View this post on Instagram A post shared by Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

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