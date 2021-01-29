В рядах Киркорова прибыло: Слепакову досталось из-за стихотворения о протестах в России

Российский актер и автор песен Семен Слепаков написал стих о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и нарвался на шквал критики.

Стих с названием "Про добро" он выложил у себя в Инстаграм.

В нем он в довольно жесткой форме раскритиковал действия протестующих во время акций 23 января, вспомнив о нападении демонстрантов на машину с государственными номерами, избиение "ГАИшника" и ряд других моментов.

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Подписчики Слепакова резко отреагировали на этот стих:

"В рядах Киркорова прибыло. Теперь вас двое. Разочаровал";

"Прекрасным утром зло, достав огромное бабло, купило все вокруг добро, и стали зло считать добром, ведь за бабло и зло - добро";

"Как Вы так успеваете переобуваться быстро?!", - пишут пользователи сети.

Как сообщалось ранее, Филипп Киркоров высказался в поддержку Владимира Путина. После этого Алла Пугачева отписалась от его Инстаграм и подписалась на Навального.