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В рядах Киркорова прибыло: Слепакову досталось из-за стихотворения о протестах в России

В рядах Киркорова прибыло: Слепакову досталось из-за стихотворения о протестах в России
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Российский актер и автор песен Семен Слепаков написал стих о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и нарвался на шквал критики. 

Стих с названием "Про добро" он выложил у себя в Инстаграм. 

В нем он в довольно жесткой форме раскритиковал действия протестующих во время акций 23 января, вспомнив о нападении демонстрантов на машину с государственными номерами, избиение "ГАИшника" и ряд других моментов. 

 
 
 
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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

 

Подписчики Слепакова резко отреагировали на этот стих:

"В рядах Киркорова прибыло. Теперь вас двое. Разочаровал";

"Прекрасным утром зло, достав огромное бабло, купило все вокруг добро, и стали зло считать добром, ведь за бабло и зло - добро";

"Как Вы так успеваете переобуваться быстро?!", - пишут пользователи сети. 

Стих Слепакова раскритиковали в сети

Как сообщалось ранее, Филипп Киркоров высказался в поддержку Владимира Путина. После этого Алла Пугачева отписалась от его Инстаграм и подписалась на Навального

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Россия, Семен Слепаков, Алексей Навальный.
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