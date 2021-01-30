"Бойтесь Кудрявцеву": Лазарев заявил, что бывшая его сглазила (видео)

После того, как 49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева переболела коронавирусом, она получила перелом крестца, когда неудачно упала в своем загородном доме. Поддержать бывшую возлюбленную в трудной ситуации пришел певец Сергей Лазарев, с которым на днях также произошла неприятная ситуация.

37-летний артист получил травму во время репетиции на проекте "Танцы со звездами", и случилось это сразу же после злобного пророчества Кудрявцевой, когда экс-возлюбленные на днях общались в прямом эфире в Инстаграме.

"Хорошо, ты когда ****шься (упадешь - ред.), я тоже буду делать глаза большие, что я ничего не знаю", - сказала тогда Кудрявцева на то, что певец не знал о ее состоянии, когда отдыхал на Бали.

29 января "проклятья" телеведущей сбылись. "Друзья, хочу вам сказать, что Кудрявцева - ведьма. Я сейчас видимо сорвал спину на репетиции. А в нашем прямом эфире она мне этого желала! Понимаете? Бойтесь ее!", - смеется Сергей в сториз Инстаграма.

Лазарев появился на пороге Кудрявцевой нее с пустыми руками. Исполнитель порадовал блондинку огромным букетом белых роз

Напомним, что Сергей Лазарев только недавно вернулся с отдыха на экзотическом Бали, на котором исполнителя заподозрили в романтических отношениях с мужчиной.