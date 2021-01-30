Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского
Итоги дня 30 января: у "дворца Путина" нашелся владелец, голосование "СН" за исключение Дубинского
"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)
"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)
Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)

"Бойтесь Кудрявцеву": Лазарев заявил, что бывшая его сглазила (видео)

"Бойтесь Кудрявцеву": Лазарев заявил, что бывшая его сглазила (видео)
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леры Кудрявцевой

После того, как 49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева переболела коронавирусом, она получила перелом крестца, когда неудачно упала в своем загородном доме. Поддержать бывшую возлюбленную в трудной ситуации пришел певец Сергей Лазарев, с которым на днях также произошла неприятная ситуация.

37-летний артист получил травму во время репетиции на проекте "Танцы со звездами", и случилось это сразу же после злобного пророчества Кудрявцевой, когда экс-возлюбленные на днях общались в прямом эфире в Инстаграме.

Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник: Семен Слепаков сообщил о нападках хейтеров

"Хорошо, ты когда ****шься (упадешь - ред.), я тоже буду делать глаза большие, что я ничего не знаю", - сказала тогда Кудрявцева на то, что певец не знал о ее состоянии, когда отдыхал на Бали.

29 января "проклятья" телеведущей сбылись. "Друзья, хочу вам сказать, что Кудрявцева - ведьма. Я сейчас видимо сорвал спину на репетиции. А в нашем прямом эфире она мне этого желала! Понимаете? Бойтесь ее!", - смеется Сергей в сториз Инстаграма.

Лазарев появился на пороге Кудрявцевой нее с пустыми руками. Исполнитель порадовал блондинку огромным букетом белых роз

"Беременна ли я?": солистка "НеАнгелов" озадачила новым фото

Напомним, что Сергей Лазарев только недавно вернулся с отдыха на экзотическом Бали, на котором исполнителя заподозрили в романтических отношениях с мужчиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

Все по теме:

Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Водитель сбил мужчину за просьбу перепарковать авто: момент ЧП под Киевом сняли на видео
02 Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
03 Постоянно хочется сладкого: диетолог объяснил, почему возникает такое желание
04 В Одессе "герой парковки" битой разбил голову пешеходу с ребенком: подробности (фото)
05 "Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Днепром произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (видео)
Под Днепром произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (видео)
Под Киевом на заснеженной дороге столкнулись пять автомобилей (видео)
Под Киевом на заснеженной дороге столкнулись пять автомобилей (видео)
В Париже силой разгоняют протесты, дошло до арестов и водометов (фото и видео)
В Париже силой разгоняют протесты, дошло до арестов и водометов (фото и видео)
&quot;Де мої гроші, с*ка&quot;: DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)
"Де мої гроші, с*ка": DZIDZIO анонсировал выход новой невероятной комедии (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь