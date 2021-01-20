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Переболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева загремела в больницу с серьезной травмой

Переболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева загремела в больницу с серьезной травмой
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу. Не успела она оправится от коронавируса, который подцепила в декабре 2020 года, как неудачное падение принесло ей новую “беду”.

На своей странице в Инстаграме телеведущая опубликовала видео, на котором она передвигается на инвалидной коляске и лежит на кушетке в кабинете врача. В подписи к ролику она сообщила, что сломала крестец.

  • Крестец — это крупная треугольная кость из 5 срастающихся позвонков, что образует верхнюю заднюю часть полости таза.

Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ..... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком - то сюрреализме. Что происходит” - написала в посте Кудрявцева.

 
 
 
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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

Ранее, “Телеграф” писал, что российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Больница, Лера Кудрявцева, Телеведущая.
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