Переболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева загремела в больницу с серьезной травмой

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу. Не успела она оправится от коронавируса, который подцепила в декабре 2020 года, как неудачное падение принесло ей новую “беду”.

На своей странице в Инстаграме телеведущая опубликовала видео, на котором она передвигается на инвалидной коляске и лежит на кушетке в кабинете врача. В подписи к ролику она сообщила, что сломала крестец.

Крестец — это крупная треугольная кость из 5 срастающихся позвонков, что образует верхнюю заднюю часть полости таза.

“Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ..... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком - то сюрреализме. Что происходит” - написала в посте Кудрявцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

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