"Беременна ли я?": солистка "НеАнгелов" озадачила новым фото

Солистка популярной группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская отправилась с детьми в путешествие на Мальдивы. Но не только детишки составили компанию артистке.

36-летняя Каминская также проводит время с таинственным мужчиной и не отказывает себе в удовольствии полакомиться гастрономическими изысками, поэтому логично, что формы певицы могли немного округлиться. Но ее поклонники увидели в этом некий намек на новую беременность украинской звезды.

На фоне слухов о возможном пополнении, Слава Каминская решила признаться, что просто любит покушать.

"Беременна ли я ? я умею втягивать живот", - ответила своим подписчикам артистка.

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Кроме этого, на видео в сториз певица назвала себя "жирной", ведь она находиться на отдыхе в компании родных и друзей и может себе позволить немного расслабиться.

Ранее Слава Каминская рассказала, в каких отношениях находиться со своим бывшим мужем, известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским.