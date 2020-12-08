Муж, может, и бывший, а отец — нынешний: Слава Каминская призналась в любви экс-супругу

6 декабря дочери Славы и Эдгара Каминских Лауре исполнилось пять лет. По этому поводу певица опубликовала невероятно трогательный пост, в котором показала архивные снимки малышки.

День рождение Лауры Каминские отмечали в полном составе. И совместный снимок Славы с Эдгаром спровоцировал слухи о восстановлении отношений экс-супругов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Однако это оказалось лишь предположениями поклонников. Солистка группы «НеАнгелы» решила расставить все точки над и, и навсегда прокомментировать отношения о своим экс-возлюбленным.

Слава объяснила, что между ними с Эдгаром Каминским нет ничего, кроме совместных детей. Артистка считает, что общаться с бывшим – это нормально, особенно если у вас есть общие дети.

«Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных малышей!» - написала Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Славу Каминскую засекли в свадебном платье.