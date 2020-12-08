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Муж, может, и бывший, а отец — нынешний: Слава Каминская призналась в любви экс-супругу

Муж, может, и бывший, а отец — нынешний: Слава Каминская призналась в любви экс-супругу
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

6 декабря дочери Славы и Эдгара Каминских Лауре исполнилось пять лет. По этому поводу певица опубликовала невероятно трогательный пост, в котором показала архивные снимки малышки.

День рождение Лауры Каминские отмечали в полном составе. И совместный снимок Славы с Эдгаром спровоцировал слухи о восстановлении отношений экс-супругов.

 
 
 
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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

 
 
 
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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Однако это оказалось лишь предположениями поклонников. Солистка группы «НеАнгелы» решила расставить все точки над и, и навсегда прокомментировать отношения о своим экс-возлюбленным.

Слава объяснила, что между ними с Эдгаром Каминским нет ничего, кроме совместных детей. Артистка считает, что общаться с бывшим – это нормально, особенно если у вас есть общие дети.

«Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда! Я люблю своего бывшего мужа и не имею права относиться к нему иначе, ведь без него у меня бы не было двух замечательных, гениальных малышей!» - написала Каминская.

 
 
 
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Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Славу Каминскую засекли в свадебном платье.

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Все по теме:

Роман, Певица, Эдгар Каминский, Слава Каминская.

Автор:

Телеграф
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