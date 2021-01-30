Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Привыкайте": Зеленский разозлил сеть комментарием к закону про референдум
"Привыкайте": Зеленский разозлил сеть комментарием к закону про референдум
Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января
Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января
Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Шанс устранить наибольший очаг коррупции: зачем в Украине нужно Бюро экономической безопасности
Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)
Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)

Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник: Семен Слепаков сообщил о нападках хейтеров

Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник: Семен Слепаков сообщил о нападках хейтеров
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На российского актера и автора песен Семена Слепакова обрушилась волна хейта из-за ранее опубликованного стиха с названием "Про добро", которое он представил у себя на странице в Инстаграм.

Стихотворение он посвятил протестам в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

30 января на своей странице в соц сети он опубликовал новый пост, показав самые "интересные" сообщения, которые ему присылают последние сутки.

"Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего - великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга" - иронично подписал пост Слепаков.

В опубликованных скриншотах присланных сообщений отправители оскорбляют артиста, угрожают ему и его семье расправой и желают смерти - "надеюсь вся твоя семья сдохнет", "пел про продажных и сам стал продажным", "писака антинародный", "начинай оглядываться, когда идешь по улице", "надеюсь твоих детей изнасилует сын депутата, и ты ничего не сможешь сделать".

Артист добавил, что очень рад, что все же опубликовал стих про добро, ведь именно он показал Слепакову, что реально происходит в России.

"Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо" - говорит артист.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Ранее, "Телеграф" сообщал, что СБУ включила в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины еще пять граждан РФ - Ольга Кормухина, Ольга Засульская (Лоя), Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

Все по теме:

Россия, Семен Слепаков, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Водитель сбил мужчину за просьбу перепарковать авто: момент ЧП под Киевом сняли на видео
02 Постоянно хочется сладкого: диетолог объяснил, почему возникает такое желание
03 Сивохо рассказал о тяжелой болезни, из-за которой сбросил 50 килограммов
04 Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
05 В Бельгии вратарь забавно ошибся, а затем хладнокровно поймал мяч (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
Военные Путина объединили усилия с Турцией в Карабахе (фото и видео)
Военные Путина объединили усилия с Турцией в Карабахе (фото и видео)
Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России
Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь