Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник: Семен Слепаков сообщил о нападках хейтеров

На российского актера и автора песен Семена Слепакова обрушилась волна хейта из-за ранее опубликованного стиха с названием "Про добро", которое он представил у себя на странице в Инстаграм.

Стихотворение он посвятил протестам в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

30 января на своей странице в соц сети он опубликовал новый пост, показав самые "интересные" сообщения, которые ему присылают последние сутки.

"Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего - великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга" - иронично подписал пост Слепаков.

В опубликованных скриншотах присланных сообщений отправители оскорбляют артиста, угрожают ему и его семье расправой и желают смерти - "надеюсь вся твоя семья сдохнет", "пел про продажных и сам стал продажным", "писака антинародный", "начинай оглядываться, когда идешь по улице", "надеюсь твоих детей изнасилует сын депутата, и ты ничего не сможешь сделать".

Артист добавил, что очень рад, что все же опубликовал стих про добро, ведь именно он показал Слепакову, что реально происходит в России.

"Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо" - говорит артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

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