Клявер, Тишман, Саруханов и не только: "черный" список Минкульта пополнился новыми российскими артистами

29 января Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, попали еще пять граждан РФ - Ольга Кормухина, Ольга Засульская (Лоя), Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

О пополнении в "черном списке" сообщается на официальном сайте Минкульта Украины.

"Соответствующими приказами МКИП эти российские артисты были включены в перечень" - говорится в сообщении.

Также, сообщается, что запрос о внесении артистов в черный список поступил от Службы безопасности Украины 18 января 2021 года.

Ольга Борисовна Кормухина - российская певица, автор песен, актриса, режиссер. В 2014 году поддержала политику Владимира Путина по Украине и Крыму, за что и была "приговорена" к запрету на въезд в Украину.

Ольга Игоревна Засульская, более известная под своим сценическим псевдонимом Лоя - популярная российская певица. Наибольшую популярность получила во время работы в коллективе "5sta". После ухода из группы Лоя всерьез занялась сольной карьерой.

Игорь Арменович Саруханов - советский и российский музыкант, певец, композитор, поэт. Многие его песни стали хитами - "Зеленые глаза", "Дорогие мои старики", "Позади крутой поворот", "Лодочка" и др.

Денис Клявер – российский композитор и певец. В молодости – участник знаменитого дуэта «Чай вдвоем», сейчас сольный исполнитель. Дуэт просуществовал много лет и подарил стране не один народный хит.

Марк Тишман — российский эстрадный певец, шоумен, финалист «Фабрики звезд – 7», участник различных шоу и композитор.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, были внесены звезды 90-тых Алена Апина и Юлия Беретта.

Еще раньше в этот список были добавлены российский музыкант и продюсер Максим Фадеев и российский актер Павел Трубинер.