Известный российский актер загремел в «черный список» Минкульта

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины включило российского актёра Павла Трубинера в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Министерство культуры и информационной политики 26 октября 2020 года поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября №2306 российский актёр был включён в перечень", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено, оно лишь осуществляет обнародование и обновление перечня.

По состоянию на 16 ноября 2020 года в соответствующем списке 155 человек.

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в поселке Северный (Москва).

В 1995 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), мастерская Б. Голубовского.

В 2014 году актер Трубинин снялся в российском сериале "Волчье солнце", съемки которого проходили во Львове. Однако, данная кинолента попала в черный список Госкино - показ на территории Украины этого фильма запрещен. Также актер сыграл роль капитана в российском фильме режиссера Алексея Пиманова "Крым".

Все эти фильмы затрагивают вопросы истории, в том числе и украинской, которая может трактоваться в этом кино далеко не с исторической точностью. Герои, играющие украинцев, имеют отрицательные черты. А почти все положительные персонажи имеют отношение к силовым структурам СССР и Российской империи. А значит, согласно запретным критериям Госкино, такие российские фильмы в Украине показывать нельзя.

Напомним, российский пропагандист и звезда фильма "Кадеты" Борис Корчевников, получил запрет на въезд в Украину на три года.