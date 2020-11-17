Скачать
Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Почти 12 тысяч новых случаев: коронавирус в Украине не сбавляет обороты
Почти 12 тысяч новых случаев: коронавирус в Украине не сбавляет обороты
Пенсии в Украине повысят: кто и сколько будет получать
Пенсии в Украине повысят: кто и сколько будет получать
Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете
Леся Никитюк расстроилась из-за мошенников в интернете
Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса
Лекарства нужны не всегда: врач рассказал, как лечить ребенка от коронавируса

Известный российский актер загремел в «черный список» Минкульта

Известный российский актер загремел в «черный список» Минкульта
11:02 Сегодня Телеграф

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины включило российского актёра Павла Трубинера в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Министерство культуры и информационной политики 26 октября 2020 года поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября №2306 российский актёр был включён в перечень", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено, оно лишь осуществляет обнародование и обновление перечня.

По состоянию на 16 ноября 2020 года в соответствующем списке 155 человек.

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в поселке Северный (Москва).

В 1995 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), мастерская Б. Голубовского.

В 2014 году актер Трубинин снялся в российском сериале "Волчье солнце", съемки которого проходили во Львове. Однако, данная кинолента попала в черный список Госкино - показ на территории Украины этого фильма запрещен. Также актер сыграл роль капитана в российском фильме режиссера Алексея Пиманова "Крым".

Все эти фильмы затрагивают вопросы истории, в том числе и украинской, которая может трактоваться в этом кино далеко не с исторической точностью.  Герои, играющие украинцев, имеют отрицательные черты. А почти все положительные персонажи имеют отношение к силовым структурам СССР и Российской империи. А значит, согласно запретным критериям Госкино, такие российские фильмы в Украине показывать нельзя.

Напомним, российский пропагандист и звезда фильма "Кадеты" Борис Корчевников, получил запрет на въезд в Украину на три года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Крым, Российский актер, Госкино, нацбезопасность, Павел Трубинер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Друг Путина умер от коронавируса: за ним в Европу отправили "летающий госпиталь"
02 На канале Порошенко ведущий обвинил во лжи нардепа из его фракции: видео скандала в прямом эфире
03 Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
04 Лев Лещенко пожаловался на нищету
05 В России заявили, что Путин уйдет до 2024 года: но есть одна интрига
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Машина слетела в реку в центре Москвы, есть погибший (видео)
Машина слетела в реку в центре Москвы, есть погибший (видео)
В аварии с грузовиком на Житомирской трассе погибли три человека: фото и видео трагедии
В аварии с грузовиком на Житомирской трассе погибли три человека: фото и видео трагедии
Зараженные COVID-19 часами ждут на улице приема у врача: полковник рассказал об очередях в военном госпитале
Зараженные COVID-19 часами ждут на улице приема у врача: полковник рассказал об очередях в военном госпитале
Степанов назвал ожидаемые сроки спада заболеваемости COVID-19
Степанов назвал ожидаемые сроки спада заболеваемости COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь