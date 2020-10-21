Путинскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину на три года - и есть за что

Госпогранслужба вручила звезде фильма "Кадеты" запрет на въезд в Украину на три года.

Российский пропагандист Борис Корчевниковый, который высказывался об украинцах, как о "фашистах" и "хунтой" снова приехал в Украину, но на этот раз безуспешно.

Во вторник, 20 октября, актер прилетел со Стамбула в Киев.

Об этом Борис Корчевников рассказал в своем Instagram.

На это отреагировали в СБУ и Госпогранслужбе. Выяснив, что актер посещал временно оккупированный Крым, они вручили ему запрет на въезд в страну на три года.

Отметим, что Корчевников в январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года, а уже в следующем году был включен главой государства в состав Общественной палаты РФ.

Также в июле 2019 года он опубликовал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе и снимки с геолокации Крымские горы и Ореанда. Тогда ведущий называл Крым "российским", а войну на Донбассе — "гражданской".

Как известно, ранее Служба безопасности Украины уже открывала дело против журналиста.

В середине октября 2019 года Корчевников после высказываний об Украине приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино “Покров”, на котором якобы получил награду. Позже Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП).

Тогда в СБУ заявили, что “данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено”, поэтому 26 апреля дело против него было закрыто.