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СБУ проучила Алену Апину и Юлию Беретту за Крым

СБУ проучила Алену Апину и Юлию Беретту за Крым
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф

25 января Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, пополнили две гражданки РФ - бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина и экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта.

О том, что звезды 90-х попали в "черный список" сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень" - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что запрос о внесении гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной в черный список поступил от СБУ 14 января 2021.

Также в министерстве подчеркнули, что эта процедура осуществляется автоматически, так как ведомство не может выбирать самостоятельно кого включать в список, а кого нет.

Алена Апина уже успела прокомментировать такое решение Украины. Она отметила, что знала о запрете, однако ей все равно. Украину посещать артистка не собиралась. Юлия Беретта пока никак не высказывалась по этому поводу.

Алена Апина – популярная российская эстрадная певица, экс-участница группы "Комбинация". В 1991 году Алена ушла из коллектива и начала сольную карьеру. Ее песни "Ксюша", "Леха", "Электричка" – сразу же стали хитами.

С 2017 года Апина находится в базе данных сайта "Миротворец" за выступление на фоне надписи "Крым наш". Также певица в 2018 году выступала в оккупированном Луганске, а в 2019 году незаконно посещала Крым.

Юлия Беретта — российская певица и актриса, автор песен, бывшая участница группы "Стрелки". После оккупации Крыма, артистка неоднократно посещала полуостров, что открыто показывала в социальных сетях.

 
 
 
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Публикация от Юлия Беретта (@juliaberetta1)

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны был внесен российский музыкант и продюсер Максим Фадеев. Также, в "черном списке" находится и российский актер Павел Трубинер.

Стоит отметить, что за поддержку аннексии Крыма и публичное признание полуострова российской территорией, российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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СБУ, Запрет, Певица, Алена Апина, Юлия Беретта.
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