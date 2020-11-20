Максим Фадеев попал в "черный" список Минкульта: что он сделал

В пятницу, 20 ноября, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта и продюсера Максима Фадеева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Музыканту запрещено посещать Украину, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября № 2319 российский музыкант был включен в перечень", - сообщают в Минкульте.

Отметим, что музыкант вместе с певицей Наргиз Закировой исполнил саундтрек "С любимыми не расставайтесь" к скандальному фильму "Крым" 2017 года.

За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

Максим Фадеев является российским композитором и продюсером. Владел собственным лейблом, который в результате закрылся. А во время президентских выборов 2018 года был доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" писал, что российским актерам Кириллу Гребенщикову и Павлу Трубинеру тоже запрещен въезд в Украину.