Гребенщикову запретили въезд в Украину (видео)

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову, который прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска и планировал присоединиться к телевизионным съемок в Украине, было запрещено въезжать в страну на три года.

На официальном сайте ГПСУ говорится, что Гребенщиков незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Так актер нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда и выезда из нее.

Отмечается, что ранее Гребенщиков наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Хотя его прошлогодний пост 31 июля говорит об обратном.

Сейчас российский актер возвращен обратным рейсом в Беларусь.

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Также, 17 ноября скончался украинский и российский режиссер Роман Виктюк. Где похоронят мужчину - узнайте в материалах "Телеграфа".