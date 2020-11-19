Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022

Гребенщикову запретили въезд в Украину (видео)

Гребенщикову запретили въезд в Украину (видео)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Кирилла Гребенщикова

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову, который прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска и планировал присоединиться к телевизионным съемок в Украине, было запрещено въезжать в страну на три года.

На официальном сайте ГПСУ говорится, что Гребенщиков незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Так актер нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда и выезда из нее.

Отмечается, что ранее Гребенщиков наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Хотя его прошлогодний пост 31 июля говорит об обратном.

Сейчас российский актер возвращен обратным рейсом в Беларусь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное, смертельное ДТП в центре Москвы, отправили в колонию, где сидели Кокорин и Мамаев.

Также, 17 ноября скончался украинский и российский режиссер Роман Виктюк. Где похоронят мужчину - узнайте в материалах "Телеграфа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ГПСУ, Кирилл Гребенщиков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
04 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
05 Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских &quot;миротворцев&quot;: карта позиций, фото и видео
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о &quot;гражданской войне&quot; в Украине
Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о "гражданской войне" в Украине
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила &quot;комическими куплетами из каждого утюга&quot; (видео)
Оля Полякова поссорилась с Ляшко из-за карантина и пригрозила "комическими куплетами из каждого утюга" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь