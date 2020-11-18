Стало известно, где будет похоронен Роман Виктюк

17 ноября 2020 года не стало известного украинского и российского режиссера Романа Виктюка.

Племянница народного артиста Украины Екатерина Виктюк сообщила, что Романа Григорьевича похоронят на родине – во Львове на Лычаковском кладбище. Знаменитый театральный деятель всегда хотел быть погребен в семейном склепе рядом с матерью и отцом.

«Это было его желание еще при жизни. Он всегда этого хотел – быть похороненным возле родителей» - говорят близкие Виктюка.

Когда именно и как перевезут тело режиссера пока неизвестно. А информацию о том, когда же состоится прощание и похороны, родные артиста сообщат отдельно.

Также, прощание с Романом Виктюком состоится и в Москве, однако когда именно пока неизвестно.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, каким был при жизни народный артист Украины и РФ Роман Григорьевич Виктюк.