Маэстро! В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка

Пользователи сети отреагировали на новость о смерти украинского и российского народного артиста Романа Виктюка.
"Один из самых остроумных людей, которых я знал. Только он мог по случаю 50-летия СССР поставить в Москве "Украденное счастье". Да еще и включить в спектакль украинские церковные песнопения. R.I.P., Маэстро", - написал в Facebook главный редактор издания LB.ua Олег Базар.
"Идеальный свет - тот, который мы дарим друг другу", - написал основатель и главный редактор газеты Факты Александр Швец.
"Ушел из жизни большой Маэстро Роман Виктюк. И великий Украинец. Царство небесное и вечная память", - написал журналист-международник Игорь Соловей.
О смерти Виктюка написал и журналист "Эхо Москвы" Сакен Аймурзаев.
Как сообщалось ранее, о том, что Виктюка госпитализировали с COVID-19 стало известно 27 октября.
Впрочем, о причинах смерти артиста пока информации не было.