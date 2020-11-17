Маэстро! В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка

Пользователи сети отреагировали на новость о смерти украинского и российского народного артиста Романа Виктюка.

"Один из самых остроумных людей, которых я знал. Только он мог по случаю 50-летия СССР поставить в Москве "Украденное счастье". Да еще и включить в спектакль украинские церковные песнопения. R.I.P., Маэстро", - написал в Facebook главный редактор издания LB.ua Олег Базар.

"Идеальный свет - тот, который мы дарим друг другу", - написал основатель и главный редактор газеты Факты Александр Швец.

"Ушел из жизни большой Маэстро Роман Виктюк. И великий Украинец. Царство небесное и вечная память", - написал журналист-международник Игорь Соловей.

О смерти Виктюка написал и журналист "Эхо Москвы" Сакен Аймурзаев.

Как сообщалось ранее, о том, что Виктюка госпитализировали с COVID-19 стало известно 27 октября.

Впрочем, о причинах смерти артиста пока информации не было.