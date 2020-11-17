Умер Роман Виктюк: биография, карьера и личная жизнь режиссера

17 ноября 2020 года скончался известный украинский и российский режиссер Роман Григорьевич Виктюк. Незадолго до этого артист попал в реанимацию из-за осложнений от коронавируса.

Давайте вспомним, каким же был легендарный режиссер.

Роман Григорьевич родился 28 октября 1936 года во Львове, который тогда еще был в составе Польши в семье учителей.

Со школьной скамьи, будущий народный артист проявлял интерес к актерской деятельности – вместе со своими друзьями он ставил небольшие постановки. Поэтому неудивительно, что когда пришло время поступать в ВУЗ, Роман Григорьевич выбрал актерский факультет ГИТИСа, который окончил в 1956 году.

Виктюк учился ремеслу у известных режиссеров Анатолия Васильевича Эфроса и Юрия Александровича Завадского.

После, работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. Преподавал в студии при Театре имени И. Франко в Киеве и в Государственном училище циркового и эстрадного искусства в Москве.





Первой режиссерской работой Виктюка стала пьеса Г. Шмелёва «Всё это не так просто», премьера которой состоялась на сцене Львовского театра юного зрителя в 1965 году. Вначале 1970-тых был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литвы. Позже, ближе к середине 70-тых он ставил спектакли уже в московских театрах.

1988 год стал для Виктюка одним из самых важных. На сцене театра «Сатирикон» состоялась премьера его самого известного спектакля — «Служанки», по пьесе Ж. Жене. Роману Виктюку удалось создать неповторимый спектакль, который и сделал его одним из самых узнаваемых театральных деятелей.

В 1991 году режиссер создал свой частный Театр Романа Виктюка, в состав которого вошли артисты из разных театров. Частенько на сцене модно было увидеть и немало звёзд первой величины. В 1996 году театр стал государственным.

Ключевой составляющей спектаклей Романа Виктюка - стала эротика. Роман Григорьевич отмечал, что только в сексе человек проявляется естественно.

«Я вынес на театральную сцену любовь, ревность, томление, ожидание, подозрение. Я красиво обнажил не только душу, но и тело. И сделал это так, что одно без другого существовать не может» - говорил Роман Григорьевич.

За свою жизнь Роман Григорьевич поставил более двухсот спектаклей.

За всю свою жизнь не обзавелся семьей. Детей у режиссера тоже нет. На вопросы журналистов отвечал, что влюблён в Людмилу Гурченко, а его дети – это его ученики. Известно, что в молодости был женат, однако не долго. Как позже говорил режиссер: "этого хватило, чтобы постичь всю эту премудрость".