Стало известно о серьезном недуге ведущего "Битвы экстрасенсов": подробности

Российский иллюзионист Сергей Сафронов признался, что серьезно болен.

Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион".

Он не назвал точное название недуга, но поделился, что в какой-то момент стал ощущать ком в горле, одышку и потливость.

"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", — рассказал иллюзионист.

По его словам, он был удивлен, что никто из участников "Битвы экстрасенсов", в которой он был ведущим в нескольких сезонах, не смог почувствовать его недуг. Хотя участники не раз "тренировались" на ведущем, брали за руку и смотрели его будущее.

Отец иллюзиониста расплакался, когда узнал о болезни сына.

Как сообщал "Телеграф", ранее Сафронов попал в скандал со своим фильмом "Гиблое место".